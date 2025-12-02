Чиновник получал зарплату в течении 10 лет, не выходя на работу: чем закончилась история

В Кувейте вынесли один из самых строгих приговоров последних лет по делу о мошенничестве с зарплатами в государственном секторе.

Кассационный суд страны осудил государственного служащего на пять лет лишения свободы и обязал его выплатить примерно 1 миллион долларов США (примерно 42,3 млн гривен) штрафа за незаконное получение заработной платы на протяжении десяти лет, не выходя на работу. Об этом пишет Oddity Central.

Согласно материалам дела, мужчина работал в отделе обслуживания граждан, однако фактически не выполнял никаких обязанностей почти десятилетие. Несмотря на его отсутствие на рабочем месте, зарплата продолжала регулярно поступать на банковский счет, что осталось незамеченным до недавней проверки.

После выявления нарушения власти предъявили обвинения в незаконном обогащении и нецелевом использовании государственных средств. Хотя ранее два суда оправдали чиновника, кассационная инстанция сочла доказательства достаточными и отменила предыдущие решения.

Кроме тюремного срока, суд также обязал его вернуть незаконно полученные 339 000 долларов США (примерно 14,3 млн гривен) и выплатить аналогичную сумму вдвое в качестве штрафа, что в сумме превышает миллион долларов.

По данным местных СМИ, столь жесткий приговор стал сигналом в рамках усилий Кувейта по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в системе госслужбы. Власти страны в последние годы активно усиливают контроль за выплатами и пресекают схемы фиктивной занятости.

Издание отмечает, что подобные случаи не единичны и происходят не только в странах Залива. Ранее в этом году международные СМИ сообщали об итальянской учительнице, которая находилась на больничном 16 лет подряд, а также о француженке, которая подала в суд на работодателя за то, что ей платили зарплату 20 лет "за бездействие".

