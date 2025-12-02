Чиновник отримував зарплату протягом 10 років, не виходячи на роботу: чим закінчилася історія

У Кувейті винесли один із найсуворіших вироків останніх років у справі про шахрайство із зарплатами в державному секторі.

Касаційний суд країни засудив державного службовця на п'ять років позбавлення волі та зобов'язав його виплатити приблизно 1 мільйон доларів США (приблизно 42,3 млн гривень) штрафу за незаконне отримання заробітної плати протягом десяти років, не виходячи на роботу. Про це пише Oddity Central.

Згідно з матеріалами справи, чоловік працював у відділі обслуговування громадян, однак фактично не виконував жодних обов'язків майже десятиліття. Попри його відсутність на робочому місці, зарплата продовжувала регулярно надходити на банківський рахунок, що залишилося непоміченим до нещодавньої перевірки.

Після виявлення порушення владі висунули звинувачення в незаконному збагаченні та нецільовому використанні державних коштів. Хоча раніше два суди виправдали чиновника, касаційна інстанція визнала докази достатніми й скасувала попередні рішення.

Крім тюремного терміну, суд також зобов'язав його повернути незаконно отримані 339 000 доларів США (приблизно 14,3 млн гривень) і виплатити аналогічну суму вдвічі як штраф, що в сумі перевищує мільйон доларів.

У Кувейті винесли один із найсуворіших вироків останніх років у справі про шахрайство Фото: Shutterstock

За даними місцевих ЗМІ, такий жорсткий вирок став сигналом у рамках зусиль Кувейту щодо боротьби з корупцією та зловживаннями в системі держслужби. Влада країни останніми роками активно посилює контроль за виплатами і припиняє схеми фіктивної зайнятості.

Видання зазначає, що подібні випадки не поодинокі й відбуваються не тільки в країнах Затоки. Раніше цього року міжнародні ЗМІ повідомляли про італійську вчительку, яка перебувала на лікарняному 16 років поспіль, а також про француженку, яка подала до суду на роботодавця за те, що їй платили зарплату 20 років "за бездіяльність".

