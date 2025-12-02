Женщина купила дом и только потом узнала, что все время было скрыто над головой (видео)

Владелица дома из Джорджии (США) Кэт случайно наткнулась на странную архитектурную деталь, которая превратила ее переезд в настоящее расследование. Находка вызвала в интернете оживленное обсуждение.

Женщина говорит, что заметила окно на фасаде своего нового дома, но изнутри к нему не вела ни одна комната. О своих наблюдениях она рассказала в TikTok.

Ролик с открытия набрал более 3 млн просмотров, став популярным. Видео, на котором она показывает окно снаружи, сопроводила фразой: "Когда в твоем доме есть окно, в которое невозможно попасть".

Кэт рассказала, что переехала несколько месяцев назад, а загадочное окно впервые увидела примерно через полтора. Когда она поднялась на второй этаж, чтобы найти его изнутри, окно исчезло. Женщина говорит, что там должна быть комната, но предыдущий владелец превратил ее в кладовку.

Відео дня

"Само окно полностью закрыл деревянными панелями", — пояснила она Newsweek.

В подписи к видео она уточнила: "Есть окно со шторами, к которому я не могу добраться. Комната, где оно должно быть, — это кладовка без окон... а чердак полностью зашит. Очень жутко".

Чтобы разобраться, что скрыто за стеной, Кэт даже купила эндоскоп — маленькую камеру на гибком кабеле. Она просверлила отверстие в стене и наконец нашла "исчезнувшее" окно.

"Я просверлила стену и наконец его увидела. Неизвестно, для чего эта комната использовалась раньше, но секретное окно существует реально", — говорит она.

К сожалению, ни сокровищ, ни антиквариата за стеной не было. Однако само приключение, говорит женщина, принесло ей массу эмоций, и добавив, что ожидала, что ее находка вызовет такую волну обсуждений в соцсетях.

"Это было как раз перед Хэллоуином, и я подумала, что это идеально подходит под атмосферу. Не думала, что это наберет почти 3 миллиона просмотров. Это просто безумие", — резюмирует американка.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи просили ее полностью снести стену и показать эту "секретную комнату". Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Когда к дому продают дополнительно скрытую комнату";

"Вот это да-да, не ожидала увидеть там еще одно окно и стенку";

"Пугающе, а покажете больше этой площади?";

"Находка перед Хэллоуином. Вот здесь можно будет сделать тайник".

Ранее Фокус рассказывал о том, как сосед нашел на улице брошенную соседом "невероятную находку". В США мужчина выносил мусор ночью, когда заметил выброшенную соседом мебель, забрал домой и проверил ее ценность, которая поразила героя истории и сеть.

Впоследствии стало известно, что мужчина нашел под домом необычный водоем. Он оказался настолько большим, что пользователи соцсетей его уже назвали "подземной рекой".