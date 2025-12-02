Жінка купила будинок і лише згодом дізналася, що весь час було приховано над головою (відео)

Власниця будинку з Джорджії (США) Кет випадково натрапила на дивну архітектурну деталь, яка перетворила її переїзд на справжнє розслідування. Знахідка викликала в інтернеті жваве обговорення.

Жінка говорить, що помітила вікно на фасаді свого нового будинку, але зсередини до нього не вела жодна кімната. Про свої спостереження вона розповіла в TikTok.

Ролик з відкриття набрав понад 3 млн переглядів, ставши популярним. Відео, на якому вона показує вікно зовні, супроводила фразою: "Коли у твоєму домі є вікно, до якого неможливо потрапити".

Кет розповіла, що переїхала кілька місяців тому, а загадкове вікно вперше побачила приблизно через півтора. Коли вона піднялася на другий поверх, щоб знайти його зсередини, вікно зникло. Жінка каже, що там має бути кімната, але попередній власник перетворив її на комору.

"Саме вікно повністю закрив деревʼяними панелями", — пояснила вона Newsweek.

У підписі до відео вона уточнила: "Є вікно зі шторами, до якого я не можу дістатися. Кімната, де воно має бути, — це комора без вікон… а горище повністю зашите. Дуже моторошно".

Щоб розібратися, що приховано за стіною, Кет навіть купила ендоскоп — маленьку камеру на гнучкому кабелі. Вона просвердлила отвір у стіні та нарешті знайшла "зникле" вікно.

"Я просвердлила стіну й нарешті його побачила. Невідомо, для чого ця кімната використовувалася раніше, але секретне вікно існує реально", — каже вона.

На жаль, ані скарбів, ані антикваріату за стіною не було. Проте сама пригода, каже жінка, принесла їй масу емоцій, та додавши, що чекала, що її знахідка викличе таку хвилю обговорень в соцмережах.

"Це було якраз перед Геловіном, і я подумала, що це ідеально підходить під атмосферу. Не думала, що це набере майже 3 мільйони переглядів. Це просто божевілля", — резюмує американка.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі просили її повністю знести стіну й показати цю "секретну кімнату". Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Коли до будинку продають додатково приховану кімнату";

"Ось це так-так, не очікувала побачити там ще одне вікно та стінку";

"Лячнувато, а покажете більше цієї площі?";

"Знахідка перед Геловіном. Ось тут можна буде зробити сховок".

