Чоловік знайшов на вулиці покинуту сусідом "неймовірну знахідку", яка виявилася вартісною (фото)

У США чоловік виносив сміття вночі, коли помітив викинуті сусідом меблі. Тоді американець вирішив взяти "цінну знахідку" та перевірити її цінність, яка вразила як героя історії, так і користувачів мережі.

Автор посту каже, що проходив повз будинок у своєму районі, коли викинув сміття та побачив раритетні меблі. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним. Сам реддітор розповідає, що повертався о З-ій ночі додому та помітив старе крісло-гойдалку.

"Старий будинок на моїй вулиці викинув крісло-гойдалку. Виявилося, що це крісло Nichols & Stone середини XX століття", — йдеться в дописі.

Рідкісне крісло-каталка вінтажного стилю Фото: Reddit

На фото показано старе вінтажне крісло, яке хтось просто залишив на дорозі і яке могло опинитися на звалищі. Далі виявилося, що це крісло було зроблене компанією Nichols & Stone, яке спеціалізується на виробництві якісних меблів.

Відео дня

"Nichols & Stone має довгу історію як виробник меблів, тому будь-які автентичні предмети, зроблені компанією, вважаються рідкісними й дуже цінними. Вони настільки рідкісні, що можуть продаватися онлайн за сотні доларів", — пише видання TCD.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, низка користувачів схвально оцінила знахідку чоловіка. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Щаслива знахідка! Воно чудове!";

"Круто. Дуже-дуже круто";

"Люблю, коли люди підбирають викинуті речі. Набагато краще за IKEA";

"Повсюди можна знайти масу якісних предметів, навіть якщо доведеться трохи заплатити. Екологічно добуті необхідні речі — це круто".

Раніше Фокус розповідав про те, як подружжя розгадало таємницю старовинного будинку. Переїзд до старовинного маєтку обіцяв Лорі та її партнеру Джеффу мирне нове життя, але незабаром у будинку виявилася таємна кімната з похмурим минулим.

Згодом стало відомо, що чоловік побачив на узбіччі в "багатому" районі. Мешканець США не повірив почутому від батька, який дорогою додому знайшов "неочікуваний скарб".