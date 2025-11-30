Чоловік знайшов на вулиці покинуту сусідом "неймовірну знахідку", яка виявилася вартісною (фото)

Підтримайте нас RU
СвітФан

Чоловік знайшов на вулиці покинуту сусідом "неймовірну знахідку", яка виявилася вартісною
Чоловік був шокований побачити логотип відомої марки меблів | Фото: Reddit

У США чоловік виносив сміття вночі, коли помітив викинуті сусідом меблі. Тоді американець вирішив взяти "цінну знахідку" та перевірити її цінність, яка вразила як героя історії, так і користувачів мережі.

Автор посту каже, що проходив повз будинок у своєму районі, коли викинув сміття та побачив раритетні меблі. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним. Сам реддітор розповідає, що повертався о З-ій ночі додому та помітив старе крісло-гойдалку.

"Старий будинок на моїй вулиці викинув крісло-гойдалку. Виявилося, що це крісло Nichols & Stone середини XX століття", — йдеться в дописі.

Рідкісне крісло-каталка
Рідкісне крісло-каталка вінтажного стилю
Фото: Reddit

На фото показано старе вінтажне крісло, яке хтось просто залишив на дорозі і яке могло опинитися на звалищі. Далі виявилося, що це крісло було зроблене компанією Nichols & Stone, яке спеціалізується на виробництві якісних меблів.

Відео дня

"Nichols & Stone має довгу історію як виробник меблів, тому будь-які автентичні предмети, зроблені компанією, вважаються рідкісними й дуже цінними. Вони настільки рідкісні, що можуть продаватися онлайн за сотні доларів", — пише видання TCD.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, низка користувачів схвально оцінила знахідку чоловіка. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

  • "Щаслива знахідка! Воно чудове!";
  • "Круто. Дуже-дуже круто";
  • "Люблю, коли люди підбирають викинуті речі. Набагато краще за IKEA";
  • "Повсюди можна знайти масу якісних предметів, навіть якщо доведеться трохи заплатити. Екологічно добуті необхідні речі — це круто".

