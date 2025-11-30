Поддержите нас UA
Мужчина нашел на улице брошенную соседом "невероятную находку", которая оказалась стоящей (фото)

Мужчина нашел на улице брошенную соседом "невероятную находку", которая оказалась стоящей
Мужчина был шокирован увидеть логотип известной марки мебели | Фото: Reddit

В США мужчина выносил мусор ночью, когда заметил выброшенную соседом мебель. Тогда американец решил взять "ценную находку" и проверить ее ценность, которая поразила как героя истории, так и пользователей сети.

Автор поста говорит, что проходил мимо дома в своем районе, когда выбросил мусор и увидел раритетную мебель. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным. Сам реддитор рассказывает, что возвращался в З часов ночи домой и заметил старое кресло-качалку.

"Старый дом на моей улице выбросил кресло-качалку. Оказалось, что это кресло Nichols & Stone середины XX века", — говорится в заметке.

Редкое кресло-каталка
Редкое кресло-каталка винтажного стиля
Фото: Reddit

На фото показано старое винтажное кресло, которое кто-то просто оставил на дороге и которое могло оказаться на свалке. Далее оказалось, что это кресло было сделано компанией Nichols & Stone, которое специализируется на производстве качественной мебели.

Відео дня

"Nichols & Stone имеет долгую историю как производитель мебели, поэтому любые аутентичные предметы, сделанные компанией, считаются редкими и очень ценными. Они настолько редкие, что могут продаваться онлайн за сотни долларов", — пишет издание TCD.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, ряд пользователей одобрительно оценили находку мужчины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

  • "Счастливая находка! Оно великолепно!";
  • "Круто. Очень-очень круто";
  • "Люблю, когда люди подбирают выброшенные вещи. Намного лучше IKEA";
  • "Повсюду можно найти массу качественных предметов, даже если придется немного заплатить. Экологически добытые необходимые вещи — это круто".

