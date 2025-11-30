Мужчина нашел на улице брошенную соседом "невероятную находку", которая оказалась стоящей (фото)

В США мужчина выносил мусор ночью, когда заметил выброшенную соседом мебель. Тогда американец решил взять "ценную находку" и проверить ее ценность, которая поразила как героя истории, так и пользователей сети.

Автор поста говорит, что проходил мимо дома в своем районе, когда выбросил мусор и увидел раритетную мебель. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным. Сам реддитор рассказывает, что возвращался в З часов ночи домой и заметил старое кресло-качалку.

"Старый дом на моей улице выбросил кресло-качалку. Оказалось, что это кресло Nichols & Stone середины XX века", — говорится в заметке.

Редкое кресло-каталка винтажного стиля Фото: Reddit

На фото показано старое винтажное кресло, которое кто-то просто оставил на дороге и которое могло оказаться на свалке. Далее оказалось, что это кресло было сделано компанией Nichols & Stone, которое специализируется на производстве качественной мебели.

Відео дня

"Nichols & Stone имеет долгую историю как производитель мебели, поэтому любые аутентичные предметы, сделанные компанией, считаются редкими и очень ценными. Они настолько редкие, что могут продаваться онлайн за сотни долларов", — пишет издание TCD.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, ряд пользователей одобрительно оценили находку мужчины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Счастливая находка! Оно великолепно!";

"Круто. Очень-очень круто";

"Люблю, когда люди подбирают выброшенные вещи. Намного лучше IKEA";

"Повсюду можно найти массу качественных предметов, даже если придется немного заплатить. Экологически добытые необходимые вещи — это круто".

Ранее Фокус рассказывал о том, как супруги разгадали тайну старинного дома. Переезд в старинное поместье обещал Лори и ее партнеру Джеффу мирную новую жизнь, но вскоре в доме оказалась тайная комната с мрачным прошлым.

Впоследствии стало известно, что мужчина увидел на обочине в "богатом" районе. Житель США не поверил услышанному от отца, который по дороге домой нашел "неожиданное сокровище".