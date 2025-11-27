Комната, из которой нельзя выйти: супруги разгадали тайну старинного дома (фото)

Переезд в старинный особняк в Уэст-Уорике, штат Род-Айленд (США), обещал Лори Дюмас и ее партнеру Джеффу мирную новую жизнь. Их покорили витражи, просторный сад и очарование XIX века. Но вскоре романтика сменилась холодком, в доме оказалась тайная комната с мрачным прошлым.

Супруги планировали превратить чердак в музыкальную студию. Однако, разбирая вещи, они заметили скрытое помещение, соединенное с чердаком. Комната выглядела странно, ведь дверь закрывалась только снаружи, пол был металлическим, а в углу находился отдельный сток. Об этом пишет Daily Star.

Среди пыли лежала загадочная детская игрушка, деревянный брусок с буквой F. Лори рассказала, что насторожилась сразу.

"Когда мы начали убирать, мы поняли, что пол металлический. С одной стороны была обычная ручка, а с другой — засов. Человек внутри не cмог выйти сам", — отметила она.

Фото: Jam Press

Ответы появились неожиданно. В местной библиотеке женщина услышала от пожилого жителя фразу: "У вас комната разочарований".

Так в XIX — начале XX века иногда называли помещения, в которых состоятельные семьи тайно держали детей с серьезными заболеваниями или инвалидностью, опасаясь общественного осуждения.

Изучая архивы, Лори узнала, что на участке в конце XIX века жил судья по фамилии Карпентер. Его имя часто упоминалось в газетах, но об одной из его детей не было почти ничего.

На могиле, найденной в базе библиотеки, значилось: "Рут, 1895–1900, дочь Иова и Фрэнсис".

"О рождении не упоминалось. О жизни — тоже. Только дата смерти. Остальные члены семьи были на виду, а она будто исчезла", — отметила она.

Фото: Jam Press

Пара подозревает, что девочка могла быть тяжело больна, а амбициозный отец скрывал ее существование, чтобы не помешать политической карьере.

Вместо того чтобы полностью переделать тайное помещение, Лори и Джефф решили сохранить его историю. Они добавили в комнату кукол и мягкие игрушки, чтобы почтить память маленькой Рут. По словам Лори, "теперь она стала частью нашей семьи".

История настолько тронула создателей, что именно она вдохновила фильм "Комната разочарований", вышедший в 2016 году.

