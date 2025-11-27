Кімната, з якої не можна вийти: подружжя розгадало таємницю старовинного будинку (фото)

Переїзд до старовинного особняка у Вест-Воріку, штат Род-Айленд (США), обіцяв Лорі Дюмас та її партнеру Джеффу мирне нове життя. Їх підкорили вітражі, просторий сад і чарівність XIX століття. Але незабаром романтика змінилася холодком, у будинку виявилася таємна кімната з похмурим минулим.

Подружжя планувало перетворити горище на музичну студію. Однак, розбираючи речі, вони помітили приховане приміщення, з'єднане з горищем. Кімната мала дивний вигляд, адже двері зачинялися лише ззовні, підлога була металевою, а в кутку знаходився окремий стік. Про це пише Daily Star.

Серед пилу лежала загадкова дитяча іграшка, дерев'яний брусок із буквою F. Лорі розповіла, що насторожилася одразу.

"Коли ми почали прибирати, ми зрозуміли, що підлога металева. З одного боку була звичайна ручка, а з іншого — засув. Людина всередині не змогла вийти сама", — зазначила вона.

Лорі Дюмас та її партнер Джефф Фото: Jam Press

Відповіді з'явилися несподівано. У місцевій бібліотеці жінка почула від літнього жителя фразу: "У вас кімната розчарувань".

Так у ХІХ — на початку XX століття іноді називали приміщення, у яких заможні сім'ї таємно тримали дітей із серйозними захворюваннями або інвалідністю, побоюючись суспільного осуду.

Вивчаючи архіви, Лорі дізналася, що на ділянці наприкінці XIX століття жив суддя на прізвище Карпентер. Його ім'я часто згадувалося в газетах, але про одну з його дітей не було майже нічого.

На могилі, знайденій у базі бібліотеки, значилося: "Рут, 1895-1900, дочка Йова і Френсіс".

"Про народження не згадувалося. Про життя — теж. Тільки дата смерті. Решта членів сім'ї були на виду, а вона ніби зникла", — зазначила вона.

Пару підкорили вітражі, просторий сад і чарівність XIX століття Фото: Jam Press

Пара підозрює, що дівчинка могла бути тяжко хворою, а амбітний батько приховував її існування, щоб не завадити політичній кар'єрі.

Замість того щоб повністю переробити таємне приміщення, Лорі та Джефф вирішили зберегти його історію. Вони додали в кімнату ляльок і м'які іграшки, щоб вшанувати пам'ять маленької Рут. За словами Лорі, "тепер вона стала частиною нашої родини".

Історія настільки зворушила творців, що саме вона надихнула фільм "Кімната розчарувань", що вийшов 2016 року.

