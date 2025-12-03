Енот устроил погром в алкогольном магазине и уснул пьяным в туалете (видео)

Сотрудники службы по контролю за животными в округе Ганновер, штат Вирджиния (США), отправились в выходные на необычный вызов. Енот проник в магазин алкогольных напитков, устроил беспорядок на полках и заснул в туалете после "опьянения".

В субботу, 29 ноября, специалисты приюта и защиты животных прибыли в магазин Ashland ABC, где обнаружили пушистого нарушителя без сознания в помещении для персонала. Об этом пишет WTOC.

По словам сотрудников, животное успело повредить продукцию на нескольких полках и добралось до бутылок, после чего "отключилось" в туалете.

Полицейский аккуратно забрал "очень пьяного енота" и доставил его в местный приют для восстановления. Специалисты отметили, что животное не получило никаких травм "кроме, возможно, похмелья и сомнительных жизненных решений".

После нескольких часов отдыха енот полностью пришел в себя. Сотрудники приюта сообщили, что он активен, здоров и был выпущен обратно в дикую природу.

По словам представителей службы, подобные случаи редки, но напоминают о том, что дикие животные нередко исследуют человеческие пространства в поисках еды или, "в данном случае, очевидно, более крепких стимулов".

