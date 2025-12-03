Єнот влаштував погром в алкогольному магазині і заснув п'яним у туалеті (відео)

Співробітники служби з контролю за тваринами в окрузі Ганновер, штат Вірджинія (США), вирушили у вихідні на незвичайний виклик. Єнот проник у магазин алкогольних напоїв, влаштував безлад на полицях і заснув у туалеті після "сп'яніння".

У суботу, 29 листопада, фахівці притулку та захисту тварин прибули до магазину Ashland ABC, де виявили непритомного пухнастого порушника в приміщенні для персоналу. Про це пише WTOC.

За словами співробітників, тварина встигла пошкодити продукцію на кількох полицях і дісталася до пляшок, після чого "відключилася" в туалеті.

Поліцейський акуратно забрав "дуже п'яного єнота" і доправив його до місцевого притулку для відновлення. Фахівці зазначили, що тварина не зазнала жодних травм "окрім, можливо, похмілля та сумнівних життєвих рішень".

Після кількох годин відпочинку єнот повністю прийшов до тями. Співробітники притулку повідомили, що він активний, здоровий і був випущений назад у дику природу.

За словами представників служби, такі випадки рідкісні, але нагадують про те, що дикі тварини нерідко досліджують людські простори в пошуках їжі або, "у цьому випадку, очевидно, міцніших стимулів".

