Пара купила итальянский особняк, даже не взглянув на него: дальше все пошло не по плану

Пара из Хьюстона (США) решилась на авантюру. 61-летний Джон Алан Эмброуз и его 57-летняя жена Вики приобрели старинный итальянский особняк в регионе Пьемонт (Италия), так ни разу его и не увидев.

Однако романтичная мечта о доме у подножия Альп быстро превратилась в почти трехлетний марафон из проблем из-за ремонтов, бюрократии и недобросовестных подрядчиков. Об этом пишет People.

61-летний Джон Алан Эмброуз и его 57-летняя жена Вики нашли в интернете палаццо 1930-х годов в тихом городке Бьелла и купили его за 160 тысяч долларов (примерно 675 тысяч гривен). Дом площадью около 3000 квадратных футов когда-то принадлежал аристократической семье и привлек пару архитектурой либерти, высокими потолками, винным погребом и видом на Альпы. Вики бывала в регионе раньше, а Джон согласился на покупку, доверившись описаниям жены.

Но уже во время первого визита мечта дала трещину. Их встретили осколки старой плитки, устаревшее оборудование и десятки скрытых проблем. Начав ремонт, супруги столкнулись с куда более серьезными трудностями: от языкового барьера до подрядчиков, которые меняли цены "как времена года", исчезали без объяснений и затягивали сроки на месяцы.

Город в Северном Пьемонте, Италия Фото: tripadvisor

По словам Вики, некоторые мастера держали их деньги почти год, находя все новые причины не приступать к работе. Джону приходилось несколько раз в год летать в Италию, чтобы контролировать процесс и добиваться движения вперед. Он признает, что отдельные подрядчики пытались завысить стоимость, заметив, что клиенты с другой страны.

Дополнительные сложности возникли и с местными властями. Чтобы заменить внешние окна, семье пришлось получать отдельные разрешения и доказывать, что новые материалы не нарушат исторический облик здания в центре Бьеллы.

Тем не менее, супруги не опустили руки. Некоторые проекты они выполняли собственными силами, параллельно привозя оборудование и материалы из США. В итоге через три года непрерывных поездок и сложного ремонта они завершили реконструкцию.

Коридор до и после ремонта Фото: CNN

Общая стоимость переделки составила 174 тысячи долларов (примерно 734 тысячи долларов). Сегодня старинный дом превратился в современную резиденцию с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами. Семья проводит там зимний отдых, останавливается во время лыжных поездок и использует как базу для путешествий по Европе.

Несмотря на испытания, Джон и Вики уверены, что риск стоил того, ведь теперь у них есть настоящий дом мечты в итальянских Альпах.

