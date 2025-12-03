Пара купила італійський особняк, навіть не глянувши на нього: далі все пішло не за планом

Пара з Г'юстона (США) зважилася на авантюру. 61-річний Джон Алан Емброуз і його 57-річна дружина Вікі придбали старовинний італійський особняк у регіоні П'ємонт (Італія), так жодного разу його і не побачивши.

Однак романтична мрія про будинок біля підніжжя Альп швидко перетворилася на майже трирічний марафон із проблем через ремонти, бюрократію та недобросовісних підрядників. Про це пише People.

61-річний Джон Алан Емброуз і його 57-річна дружина Вікі знайшли в інтернеті палаццо 1930-х років у тихому містечку Б'єлла і купили його за 160 тисяч доларів (приблизно 675 тисяч гривень). Будинок площею близько 3000 квадратних футів колись належав аристократичній сім'ї і привабив пару архітектурою ліберті, високими стелями, винним льохом і видом на Альпи. Вікі бувала в регіоні раніше, а Джон погодився на покупку, довірившись описам дружини.

Але вже під час першого візиту мрія дала тріщину. Їх зустріли уламки старої плитки, застаріле обладнання та десятки прихованих проблем. Розпочавши ремонт, подружжя зіткнулося зі значно серйознішими труднощами: від мовного бар'єру до підрядників, які міняли ціни "як пори року", зникали без пояснень і затягували терміни на місяці.

Місто в Північному П'ємонті, Італія Фото: tripadvisor

За словами Вікі, деякі майстри тримали їхні гроші майже рік, знаходячи все нові причини не приступати до роботи. Джону доводилося кілька разів на рік літати в Італію, щоб контролювати процес і домагатися руху вперед. Він визнає, що окремі підрядники намагалися завищити вартість, помітивши, що клієнти з іншої країни.

Додаткові складнощі виникли і з місцевою владою. Щоб замінити зовнішні вікна, сім'ї довелося отримувати окремі дозволи і доводити, що нові матеріали не порушать історичного вигляду будівлі в центрі Б'єлли.

Проте подружжя не опустило руки. Деякі проєкти вони виконували власними силами, паралельно привозячи обладнання та матеріали зі США. У підсумку через три роки безперервних поїздок і складного ремонту вони завершили реконструкцію.

Коридор до і після ремонту Фото: CNN

Загальна вартість переробки склала 174 тисячі доларів (приблизно 734 тисячі доларів). Сьогодні старовинний будинок перетворився на сучасну резиденцію з чотирма спальнями та двома ванними кімнатами. Сім'я проводить там зимовий відпочинок, зупиняється під час лижних поїздок і використовує як базу для подорожей Європою.

Попри випробування, Джон і Вікі впевнені, що ризик був вартий того, адже тепер у них є справжній будинок мрії в італійських Альпах.

