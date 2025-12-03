Холод, ветер и высота: пара сделала самую экстремальную свадебную фотосессию года (фото)
Канадская пара Мелисса и Девон решили провести необычную фотосессию в Национальном парке Банфф. Однако самыми большими проблемами стали не макияж или свет, а погода и холод на вершине одной из гор.
Молодожены наняли польских фотографов Марцина и Дороту Карповичей, чтобы зафиксировать это событие, но из-за штормовых условий они предложили перенести или переместиться в защищенную локацию. Об этом сообщает WhatstheJam.
Они поднялись на гору с их официальными нарядами в рюкзаках, чтобы пожениться в своем желанном месте — на смотровой площадке Пейто-Лейк в известном канадском парке. Сама невеста была непреклонна в том, что день должен состояться.
Регистратор Коул Хофстра также был готов противостоять погоде, поэтому, когда они добрались до смотровой площадки, пара обменялась клятвами в интимной церемонии.
Фотографы зафиксировали серию изображений: снежные вихри, кружащиеся вокруг плаща невесты. Также есть фотографии, где пара держится за руки, а также нежные моменты на фоне драматического зимнего пейзажа.
"Все любят такие фотографии, но лишь немногие способны это сделать. Вы должны нести свои свадебные наряды в рюкзаках, и никогда не знаете, с какой погодой столкнетесь. На вершинах гор почти всегда ветрено и холодно.", — сказал Марцин Карпович.
По словам фотографа, Мелисса отправилась в подъем в белом платье с длинными рукавами и плаще с меховой подкладкой. Тогда Девон шел за ней в классическом черном смокинге. Несмотря на условия, авантюрный дух Мелиссы и Девона обеспечил, что "их день, который состоялся 10 ноября, стал незабываемым.
