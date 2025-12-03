Холод, вітер і висота: пара зробила найекстремальнішу весільну фотосесію року (фото)

Канадська пара Мелісса й Девон вирішили провести незвичну фотосесію в Національному парку Банфф. Однак найбільшими проблемами стали не макіяж чи світло, а погода та холод на вершині однієї з гір.

Наречені найняли польських фотографів Марціна та Дороту Карповичів, щоб зафіксувати цю подію, та через штормові умови вони запропонували перенести або переміститися до захищеної локації. Про це повідомляє WhatstheJam.

Вони піднялися на гору з їхнім офіційним вбранням у наплічниках, щоб одружитися у своєму омріяному місці – на оглядовому майданчику Пейто-Лейк у відомому канадському парку. Сама наречена була непохитна в тому, що день має відбутися.

Пара знімала при екстремальних умовах Фото: Instagram

Реєстратор Коул Гофстра також був готовий протистояти погоді, тож, коли вони дісталися оглядового майданчика, пара обмінялася обітницями в інтимній церемонії.

Фотографи зафіксували серію зображень: сніжні вихори, що кружляють навколо плаща нареченої. Також є світлини, де пара тримається за руки, а також ніжні моменти на тлі драматичного зимового пейзажу.

Фотографів здивувала стійкість пари перед погодою Фото: Instagram

"Усі люблять такі фотографії, але лише небагато здатні це зробити. Ви маєте нести свої весільні вбрання у наплічниках, і ніколи не знаєте, з якою погодою зіткнетеся. На вершинах гір майже завжди вітряно й холодно.", – сказав Марцін Карпович.

За словами фотографа, Мелісса вирушила в підйом у білій сукні з довгими рукавами та плащі з хутряною підкладкою. Тоді Девон ішов за нею у класичному чорному смокінгу. Попри умови, авантюрний дух Мелісси й Девона забезпечив, що "їхній день, який відбувся 10 листопада, став незабутнім.

