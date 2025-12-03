Камера, которую оставили на ночь в пещере, зафиксировала невероятные кадры над городом (видео)
Житель США снял на камеру, как меняется целый день и вращается Земля над его городом. Невероятно красивые кадры горизонта и неба за сутки нашли положительное одобрение от пользователей сети.
Сам автор говорит, что увиденные отснятые кадры заставили его потерять дар речи. Видео съемки целого дня над городом он разместил в посте в Reddit.
Видео начинается с того, что автор показывает установленную камеру в пещере. С помощью нее он хочет показать магию темного ночного неба над городом и как движется Земля в течение суток.
Со временем кадры меняются — видны звезды стоящие на месте, которые мерцают над небольшим городком. Внизу видно как живет город: фонари, автомобили, силуэты домов.
При внимательном наблюдении можно увидеть, как Земля вращается сама под звездами. Камера аккуратно снята так, что любое движение в кадре ниже горизонта создает впечатление, что звезды "не двигаются", а потом — наступает рассвет и день.
Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Автор публикации не сообщил также дополнительных деталей о видео.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному сообщению, пользователи одобрительно и положительно откликнулись на увиденные кадры. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Выглядит просто захватывающе";
- "Вот это видео — для детей в школе, чтобы показывать законы физики и учить их понимать природу";
- "Ничто не стоит на месте";
- "Красота просто невероятная".
