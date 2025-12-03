Камера, яку залишили на ніч у печері, зафіксувала неймовірні кадри над містом (відео)

Мешканець США зняв на камеру, як змінюється цілий день та обертається Земля над його містом. Неймовірно красиві кадри горизонту та неба за добу знайшли позитивне схвалення від користувачів мережі.

Сам автор говорить, що побачені відзняті кадри змусили його втратити дар мови. Відео зйомки цілого дня над містом він розмістив у пості в Reddit.

Відео починається з того, що автор показує встановлену камеру в печері. За допомогою неї він хоче показати магію темного нічного неба над містом і як рухається Земля протягом доби.

Згодом кадри змінюються — видно зорі стоять на місці, які мерехтять над невеликим містечком. Внизу видно як живе місто: ліхтарі, автомобілі, силуети будинків.

При уважному спостереженні можна побачити, як Земля обертається сама під зорями. Камера акуратно знята так, що будь-який рух у кадрі нижче горизонту створює враження, що зорі "не рухаються", а потім — настає світанок і день.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Автор публікації не повідомив також додаткових деталей про відео.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, користувачі схвально та позитивно відгукнулися на побачені кадри. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Виглядає просто захопливо";

"Ось це відео — для дітей в школі, аби показувати закони фізики та вчити їх розуміти природу";

"Ніщо не стоїть на місці";

"Краса просто неймовірна".

