Несподіваний гість з пустелі: камера зафіксувала тварину, яку не сподівалися побачити (відео)

В пустелі поблизу одного з міст ОАЕ фахівці з захисту дикої природи поставили камеру для спостереження за тваринами. На камері вони помітили неочікуваного "гостя", який рідко потрапляє в об'єктиви.

Фахівці з охорони дикої природи ОАЕ отримали неочікуваний результат після встановлення камер на природній стежці. Прилади зафіксували рідкісного й критично зникаючого арабського каракала, як видно на опублікованому відео в Instagram.

Відео оприлюднила природоохоронна організація Emirates Nature – WWF, перша федеральна екологічна благодійна установа в ОАЕ. Зазвичай у країні зустрічаються піщані газелі, смугасті гієни, орикси, червоні лисиці та інші пустельні тварини.

Та саме поява каракала стала справжньою сенсацією, бо вид мешкає в Африці, на Близькому Сході й у Центральній Азії, однак в ОАЕ він трапляється вкрай рідко. На оприлюднених кадрах каракал неквапливо досліджує кам’янисту місцевість у гірському заповіднику Ваді Вурая — першій охоронній зоні такого типу в країні.

Відео дня

Знахідка підтверджує, що популяція виду, який вважається вершиною харчового ланцюга й відіграє важливу роль у збереженні екосистем, усе ще зберігається у диких регіонах.

Представники Emirates Nature – WWF зазначили, що цей успіх став можливим завдяки роботі волонтерів програми Leaders of Change, які встановлюють і моніторять камери в межах ініціативи #NoticeNature — масштабного захисту дикої природи ОАЕ.

Хто такий каракал і чим він відомий

Каракал — дика кішка середньої величини з характерними довгими китицями на вухах і короткою мордою. Вона мешкає в Африці, на Близькому Сході, у Центральній Азії та деяких посушливих регіонах Пакистану й Індії.

Каракал у пустельній місцевості Фото: З відкритих джерел

Ця тварина переважно нічна та дуже обережна, тому її важко помітити у природі. Каракали зазвичай живуть поодинці або парами, тримаючи територію, полюють на дрібних ссавців, птахів і гризунів, здатні вистрибувати до трьох метрів у повітря й ловити птахів прямо під час польоту.

Каракал вважається рідкісним і критично вразливим видом у деяких регіонах, зокрема в ОАЕ. Точна чисельність популяції невідома через нічний спосіб життя, але спостереження свідчать, що тварина зустрічається дуже рідко, а записи про її появу у дикій природі за останні десятиліття обмежені.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери були в захваті побачити тварину. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Який гарний кіт";

"Рідкісна краса. Шкода, що таких тварин стає все менше та менше";

"Та його камера привабила, ось і прийшов";

"Дякую, що бережете диких тварин і природу".

Раніше Фокус розповідав про те, як буйвол виграв бій у цілого прайду левів. В одному з заповідників Африки левовий прайд намагався вполювати дитинча буйвола, але дорослий рогатий кинувся в атаку проти цілої групи котячих.

Згодом стало відомо, що у Львові до ресторану завітала неочікувана "клієнтка". Користувачі висувають дві основні причини, чому дика тварина могла опинитися в середмісті.