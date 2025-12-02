Неожиданный гость из пустыни: камера зафиксировала животное, которое не надеялись увидеть (видео)

В пустыне вблизи одного из городов ОАЭ специалисты по защите дикой природы поставили камеру для наблюдения за животными. На камере они заметили неожиданного "гостя", который редко попадает в объективы.

Специалисты по охране дикой природы ОАЭ получили неожиданный результат после установки камер на природной тропе. Приборы зафиксировали редкого и критически исчезающего арабского каракала, как видно на опубликованном видео в Instagram.

Видео обнародовала природоохранная организация Emirates Nature — WWF, первое федеральное экологическое благотворительное учреждение в ОАЭ. Обычно в стране встречаются песчаные газели, полосатые гиены, ориксы, красные лисы и другие пустынные животные.

Но именно появление каракала стало настоящей сенсацией, потому что вид обитает в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, однако в ОАЭ он встречается крайне редко. На обнародованных кадрах каракал неторопливо исследует каменистую местность в горном заповеднике Вади Вурая — первой охранной зоне такого типа в стране.

Находка подтверждает, что популяция вида, который считается вершиной пищевой цепи и играет важную роль в сохранении экосистем, все еще сохраняется в диких регионах.

Представители Emirates Nature — WWF отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе волонтеров программы Leaders of Change, которые устанавливают и мониторят камеры в рамках инициативы #NoticeNature — масштабной защиты дикой природы ОАЭ.

Кто такой каракал и чем он известен

Каракал — дикая кошка средней величины с характерными длинными кистями на ушах и короткой мордой. Она обитает в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и некоторых засушливых регионах Пакистана и Индии.

Каракал в пустынной местности Фото: Из открытых источников

Это животное преимущественно ночное и очень осторожное, поэтому его трудно заметить в природе. Каракалы обычно живут поодиночке или парами, держа территорию, охотятся на мелких млекопитающих, птиц и грызунов, способны выпрыгивать до трех метров в воздух и ловить птиц прямо во время полета.

Каракал считается редким и критически уязвимым видом в некоторых регионах, в частности в ОАЭ. Точная численность популяции неизвестна из-за ночного образа жизни, но наблюдения показывают, что животное встречается очень редко, а записи о его появлении в дикой природе за последние десятилетия ограничены.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры были в восторге увидеть животное. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Какой красивый кот";

"Редкая красота. Жаль, что таких животных становится все меньше и меньше";

"Да его камера привлекла, вот и пришел";

"Спасибо, что бережете диких животных и природу".

