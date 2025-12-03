Владельцу люксового поместья светит астрономический штраф за "глупый поступок": что произошло (фото)

Владельцы элитной виллы Джон и Аманда Волдроны на американском острове Мартас-Виньярдд оказались в центре скандала. Пара без разрешения вырубила несколько десятков реликтовых деревьев под очень необычным предлогом.

Они проигнорировали запрет городских органов и уничтожили 20 взрослых кедров, чтобы открыть себе "лучший вид", сообщает местное издание Vineyard Gazette.

Комиссия по охране окружающей среды назвала это "умышленным и сознательным нарушением требований", а владельцам приказали подать план восстановления территории и платить штрафы — до 300 долларов за каждый день задержки. Первые признаки вырубки обнаружили еще в апреле, а аэрофото подтвердили: деревья системно уничтожали еще с 2022 года, когда дом только возвели.

Несмотря на предыдущее предписание в августе, супруги проигнорировали требование, поэтому срок выполнения перенесли на 5 ноября, а штрафы продолжили начислять. Адвокат Уолдронов попытался оспорить "исторический статус" деревьев.

Пара уничтожила более 20 реликтовых кедров Фото: Freepik

Впрочем, эксперты указывают: 60-летние кедры были ключевой частью буферной зоны, которая защищает местные водно-болотные угодья. Их вырубка повышает риски эрозии почвы, затоплений и загрязнения, а также лишает среды обитания птиц и мелких животных.

На фоне того, что США уже потеряли более 670 тысяч акров водно-болотных угодий за десятилетия. Такие действия, пишут журналисты, только ухудшают климатическую ситуацию — от уменьшения поглощения углерода до местного перегрева территорий.

Сейчас супруги Волдроны собираются пройти судебные слушания по этому делу. Если их умышленную вину докажут, то им грозит штраф размером в размере $200 тысяч и иск о вреде экологии на минимум несколько миллионов долларов.

