Власнику люксового маєтка світить астрономічний штраф за "дурний вчинок": що сталося (фото)

Власники елітної вілли Джон та Аманда Волдрони на американському острові Мартас-Віньярдд опинилися в центрі скандал. Пара без дозволу вирубала кілька десятків реліктових дерев під дуже незвичним приводом.

Вони проігнорували заборону міських органів і знищили 20 дорослих кедрів, аби відкрити собі "кращий вид", повідомляє місцеве видання Vineyard Gazette.

Комісія з охорони довкілля назвала це "навмисним і свідомим порушенням вимог", а власникам наказали подати план відновлення території та сплачувати штрафи — до 300 доларів за кожен день затримки. Перші ознаки вирубки виявили ще у квітні, а аерофото підтвердили: дерева системно знищували ще з 2022 року, коли будинок тільки звели.

Попри попередній припис у серпні, подружжя проігнорувало вимогу, тож термін виконання перенесли на 5 листопада, а штрафи продовжили нараховувати. Адвокат Уолдронів спробував оскаржити "історичний статус" дерев.

Втім експерти вказують: 60-річні кедри були ключовою частиною буферної зони, яка захищає місцеві водно-болотні угіддя. Їхня вирубка підвищує ризики ерозії ґрунту, затоплень та забруднення, а також позбавляє середовище існування птахів і дрібних тварин.

На тлі того, що США вже втратили понад 670 тисяч акрів водно-болотних угідь за десятиліття. Такі дії, пишуть журналісти, лише погіршують кліматичну ситуацію — від зменшення поглинання вуглецю до місцевого перегрівання територій.

Наразі подружжя Волдронів збирається пройти судові слухання з цієї справи. Якщо їх зумисну провину доведуть, то їм загрожує штраф розміром у розмірі $200 тисяч і позов про шкоду екології на мінімум кілька мільйонів доларів.

