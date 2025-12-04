Едва не умерла и "увидела Бога": женщина призналась, что пережила на том свете (видео)

Американка Беверли Бродски оказалась на грани смерти, когда попала в ДТП в 20-летнем возрасте. Она рассказывает, что в результате аварии на мотоцикле пережила божественное видение, что полностью противоречило ее атеистическим убеждениям.

Женщина утверждает, что Бог, которого она увидела, ничем не похож на того, о ком люди узнают из Библии, а этот опыт "изменил ее навсегда". Об этом сообщает The Daily Express.

Беверли выросла в консервативной еврейской семье в штате Филадельфия. С восьми лет она стала убежденной атеисткой, когда вспоминает свое осознание ужасов Холокоста, и так продолжалось до того рокового дня в 1970-м году.

Тогда она попала в аварию на мотоцикле в Лос-Анджелесе, получив перелом черепа, а правая сторона лица была фактически оторвана. В течение двух недель Беверли проходила интенсивное лечение в больнице.

Врачи говорили, что такие травмы они видели только на поле боя, поэтому должны были накладывать повязки, смоченные солевым раствором. Ее отправили домой без обезболивающего — в отчаянии она обратилась к Богу, в которого не верила.

"Боже, если ты где-то существуешь, можешь забрать меня сейчас, потому что я закончила", — сказала она. Мгновенно вся боль исчезла, и она увидела себя плавающей над собственным телом.

На потолке она увидела ангела с мужскими чертами, озаренного внутренним светом. Существо взяло ее за руку, и все страхи развеялись. Беверли почувствовала необычайную нежность и любовь, которые исходили от этого присутствия, и восприняла его не просто как ангела, а как посланника, который должен провести ее дальше.

Вместе они без труда прошли сквозь окно и поднялись над Тихим океаном. Ангел вел ее по тропинке к яркому свету, а дальше — ко входу в маленький темный туннель. Двигаясь рядом с ним, она будто делала шаг в неизвестное, но чувствовала спокойствие и естественность всего происходящего.

Длительное путешествие по туннелю привело Беверли к "пункту назначения" — живому присутствию света. Это сияние не имело формы или пола, но содержало в себе мудрость, интеллект, сострадание и истину. Она осознала: стоит перед Богом, который познается так же целостно, как белый свет, содержащий все краски.

В этом присутствии ее мысли стали открытыми: Бог отвечал мгновенно и телепатически. Она задала все вопросы о мире и его несправедливости, и вместе с ответами почувствовала, как перед ней раскрывается безграничное знание. На мгновение она почувствовала единство с этим вселенским разумом, будто стала частью самого процесса познания.

"Я получила не только ответы на свои вопросы — передо мной раскрылись все знания, как бесконечный сад, расцветающий за мгновение. Я была наполнена знанием Бога, и в этой части его бытия я стала единой с ним. Но мое путешествие только начиналось. Последнее, что я увидела перед тем, как исчезло внешнее зрение, был сияющий огонь — сердце величественной звезды. Возможно, это был символ благословения, которое я должна была получить", — говорит женщина.

После этого Беверли вернулась в свое тело и изменила мнение о своем атеизме. Она стала снова верующим человеком, и много лет распространяет свидетельства о своем опыте близкой смерти, общается с прессой и говорит об опыте жизни и смерти перед другими.

