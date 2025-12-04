Ледь не померла і "побачила Бога": жінка зізналася, що пережила на тому світі (відео)

Американка Беверлі Бродскі опинилася на межі смерті, коли потрапила в ДТП у 20-річному віці. Вона розповідає, що внаслідок аварії на мотоциклі пережила божественне видіння, що повністю суперечило її атеїстичним переконанням.

Жінка стверджує, що Бог, якого вона побачила, нічим не схожий на того, про кого люди дізнаються з Біблії, а цей досвід "змінив її назавжди". Про це повідомляє The Daily Express.

Беверлі виросла в консервативній єврейській родині у штаті Філадельфія. З восьми років вона стала переконаною атеїсткою, коли згадує своє усвідомлення жахів Голокосту, і так тривало до того фатального дня в 1970-му році.

Тоді вона потрапила в аварію на мотоциклі в Лос-Анджелесі, отримавши перелом черепа, а правий бік обличчя був фактично відірваний. Упродовж двох тижнів Беверлі проходила інтенсивне лікування в лікарні.

Лікарі казали, що такі травми вони бачили лише на полі бою, тож мусили накладати пов’язки, змочені сольовим розчином. Її відправили додому без знеболювального — у відчаї вона звернулася до Бога, у якого не вірила.

"Боже, якщо ти десь існуєш, можеш забрати мене зараз, бо я закінчила", — сказала вона. Миттєво весь біль зник, і вона побачила себе плаваючою над власним тілом.

На стелі вона побачила ангела з чоловічими рисами, осяяного внутрішнім світлом. Істота взяла її за руку, і всі страхи розвіялися. Беверлі відчула надзвичайну ніжність та любов, які походили від цієї присутності, і сприйняла його не просто як ангела, а як посланця, який має провести її далі.

Разом вони без зусиль пройшли крізь вікно й піднялися над Тихим океаном. Ангел вів її стежкою до яскравого світла, а далі — до входу в маленький темний тунель. Рухаючись поруч із ним, вона ніби робила крок у невідоме, але відчувала спокій і природність усього, що відбувається.

Тривала подорож тунелем привела Беверлі до "пункту призначення" — живої присутності світла. Це сяйво не мало форми чи статі, але містило в собі мудрість, інтелект, співчуття та істину. Вона усвідомила: стоїть перед Богом, який пізнається так само цілісно, як біле світло, що містить усі барви.

У цій присутності її думки стали відкритими: Бог відповідав миттєво й телепатично. Вона поставила всі питання про світ і його несправедливості, і разом із відповідями відчула, як перед нею розкривається безмежне знання. На мить вона відчула єдність із цим вселенським розумом, ніби стала частиною самого процесу пізнання.

"Я отримала не лише відповіді на свої питання — переді мною розкрилися всі знання, як нескінченний сад, що розквітає за мить. Я була наповнена знанням Бога, і в цій частині його буття я стала єдиною з ним. Але моя подорож лише починалася. Останнє, що я побачила перед тим, як зник зовнішній зір, був сяючий вогонь — серце величної зорі. Можливо, це був символ благословення, яке я мала отримати", — говорить жінка.

Після цього Беверлі повернулася у своє тіло та змінила думку про свій атеїзм. Вона стала знову віруючою людиною, і багато років поширює свідчення про свій досвід близької смерті, спілкується з пресою та говорить про досвід життя та смерті перед іншими.

