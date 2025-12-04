Невеста впервые увидела дом жениха и через 20 минут захотела расторгнуть брак (видео)

В индийском штате свадьба, которую планировали месяцами, оборвалась всего через двадцать минут. После приезда невесты с именем Пуджа в дом мужа, она отказалась жить с новым избранником по неизвестной причине.

Сама брачная церемония состоялась 25 ноября; но на следующий день брак признали недействительным между молодыми людьми. Об этом сообщает индийский телеканал 18News.

Свадебная процессия прибыла в дом невесты около 19:00, когда все традиционные обряды завершились в тот же вечер. После обряда bidaai (проведение невесты в дом мужа) Пуджа прибыли в дом мужа и была проведена в общую комнату с мужем Вишалом Мадхесией для первой брачной ночи.

Через 20 минут она вышла из нее и заявила, что не хочет жить с избранником. Она сделала это во дворе дома, где находились многочисленные гости и родственники.

Сначала присутствующие думали, что она шутит, и спрашивали, что случилось, но Пуджа молчала и не объясняла причину. Она только повторяла: "Позвоните моим родителям. Я здесь жить не буду".

Семья мужчины сообщила об этом родственникам невесты. Семья мужчины вместе с ним пытались решить эту проблему, но девушка не меняла решение и не давала никаких объяснений.

На следующий день, 26 ноября, в селе провели панчая́т — собрание старейшин, родственников и местных жителей, которое длилось почти пять часов. Варианты примирения не дали результата, поэтому община посоветовала обеим сторонам расторгнуть брак.

Уже вскоре было подписано письменное соглашение о разводе по взаимному согласию, а также решено вернуть все свадебные подарки и деньги. Пуджа вернулась к родителям в тот же день в 18:00.

Вишал заявил, что до свадьбы никаких признаков нежелания с ее стороны не было, ведь она общалась с ним как обычно. Он считает, что ее отказ разрушить брак стал позором для обеих семей.

Реакция соцсетей

В комментариях в соцсетях к этой истории, мнение индийцев относительно причин развода разделилось. Одни убеждены, что девушка явно разочаровалась в умении мужчины "быть мужчиной в постели", а вторые убеждены — в этой истории причастна свекровь.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"20 минут в браке, и она поняла, что это не то, что ей надо".

"Это лучше, чем жить годами и портить себе судьбу в браке".

"Забавная "услуга": свадьба быстрее, чем заказ по доставке";

"Ее семью надо штрафовать — они превратили свадьбу в шутку и путь к бегству";

"Мудрое решение — "ночь любви" могла бы испортить еще чью-то жизнь";

"Думаю, он не смог ей действительно подарить ночь любви";

"Предполагаю, что здесь виновата мать жениха. Видно, перехвалила сына или обижала девушку, вот та и не выдержала".

