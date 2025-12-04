Наречена вперше побачила дім нареченого і через 20 хвилин захотіла розірвати шлюб (відео)

В індійському штаті весілля, яке планували місяцями, обірвалося всього через двадцять хвилин. Після приїзду нареченої з іменем Пуджа до дому чоловіка, вона відмовилася жити з новим обранцем з невідомої причини.

Сама шлюбна церемонія відбулася 25 листопада; але наступного дня шлюб визнали недійсним між молодими людьми. Про це повідомляє індійський телеканал 18News.

Весільна процесія прибула до дому нареченої близько 19:00, коли усі традиційні обряди завершилися того ж вечора. Після обряду bidaai (проведення нареченої до дому чоловіка) Пуджа прибули до дому чоловіка і була проведена до спільної кімнати з чоловіком Вішалом Мадхесією для першої шлюбної ночі.

Через 20 хвилин вона вийшла з неї та заявила, що не хоче жити з обранцем. Вона зробила це в подвір’ї будинку, де перебували численні гості та родичі.

Спершу присутні думали, що вона жартує, і питали, що трапилось, але Пуджа мовчала і не пояснювала причину. Вона лише повторювала: "Зателефонуйте моїм батькам. Я тут жити не буду".

Родина чоловіка повідомила про це родичів нареченої. Сім'я чоловіка разом з ним намагалися розв'язати цю проблему, але дівчина не змінювала рішення і не давала жодних пояснень.

Наступного дня, 26 листопада, у селі провели панчая́т — збори старійшин, родичів та місцевих жителів, які тривали майже п’ять годин. Варіанти примирення не дали результату, тож громада порадила обом сторонам розірвати шлюб.

Вже незабаром було підписано письмову угоду про розлучення за взаємною згодою, а також вирішено повернути всі весільні подарунки та гроші. Пуджа повернулася до батьків того ж дня о 18:00.

Вішал заявив, що до весілля жодних ознак небажання з її боку не було, адже вона спілкувалася з ним як зазвичай. Він вважає, що її відмова зруйнувати шлюб стала ганьбою для обох родин.

Реакція соцмереж

У коментарях в соцмережах до цієї історії, думка індійців щодо причин розлучення розділилася. Одні переконані, що дівчина явно розчарувалася в вмінні чоловіка "бути чоловіком у ліжку", а другі переконані — в цій історії причетна свекруха.

Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"20 хвилин у шлюбі, і вона зрозуміла, що це не те, що їй треба".

"Це краще, ніж жити роками та псувати собі долю в шлюбі".

"Кумедна "послуга": весілля швидше, ніж замовлення з доставки";

"Її родину треба штрафувати — вони перетворили весілля на жарт і шлях до втечі";

"Мудре рішення — "ніч кохання" могла б зіпсувати ще чиєсь життя";

"Думаю, він не зміг їй справді подарувати ніч кохання";

"Припускаю, що тут винувата мати нареченого. Видно, перехвалила сина чи ображала дівчину, ось та й не витримала".

