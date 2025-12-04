Близнецы проводят в шлемах 23 часа в сутки: мама все объяснила (видео)

Мама, чьи близнецы носят шлемы для коррекции формы головы, стала звездой в соцсетях. В своих роликах она объяснила, как у детей появилась деформация головы и почему необычные ортопедическое приспособление помогло.

Видео мамы троих детей Мадлен Лоуренс стремительно разлетелись по TikTok и Instagram после того, как она показала, как ее близнецы "ломают шлем". Малыши снимают специальные ортопедические конструкции, которые помогают исправить форму головы.

Мадлен признается, что сначала даже не заметила, что головы ее малышей — Нико и Эша — становятся плоскими. Близнецы родились маленькими и плохо удерживали тепло, поэтому она постоянно надевала на них шапочки. Из-за этого изменения формы головы остались незамеченными до тех пор, пока детям не исполнилось две недели.

По словам врачей, деформация (плагиоцефалия) могла начаться еще в утробе, где двум малышам просто не хватало места.

Відео дня

Узнав диагноз семья перепробовала все: регулярные выкладки на живот, смену положений, активные игры. Но, несмотря на усилия, плоские участки на затылках становились заметнее, уже влияя на симметрию лица и даже положение ушей детей.

Хотя терапия со шлемом не является обязательной и не всегда нужна при легких формах деформации, родители решили, что в их ситуации это лучший вариант, ведь позиционная деформация черепа, уже влияла на внешний вид малышей. Семья хотела предотвратить дальнейшие изменения.

Первое видео Мадлен, где она снимает шлем с одного из детей, набрало более 18 миллионов просмотров. Реакция оказалась неоднозначной: многие зрители вовсе не знали, зачем младенцам нужны такие ортопедические устройства.

Со временем мама начала регулярно рассказывать о процессе лечения, и отношение аудитории резко изменилось. Люди увидели заботу, внимание и любовь, с которыми родители относятся к малышам.

Ранее Фокус писал, что туристка с детьми проехала 13 часов, чтобы попасть в несуществующий отель. При прибытии выяснилось, что заведение Arncliffe Lodge (или The Arncliffe) было якобы закрытым.

Также стало известно, что американка родила малыша весом почти 6 кг. 30-летняя мать четверых детей из Теннесси (США) рассказала, что ее сын стал самым крупным новорожденным за последние три года в больнице TriStar Centennial.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.