Близнюки проводять у шоломах 23 години на добу: мама все пояснила (відео)

Мама, чиї близнюки носять шоломи для корекції форми голови, стала зіркою в соцмережах. У своїх роликах вона пояснила, як у дітей з'явилася деформація голови і чому незвичайні ортопедичні пристосування допомогли.

Відео мами трьох дітей Мадлен Лоуренс стрімко розлетілися по TikTok та Instagram після того, як вона показала, як її близнюки "ламають шолом". Малюки знімають спеціальні ортопедичні конструкції, які допомагають виправити форму голови.

Мадлен зізнається, що спершу навіть не помітила, що голови її малюків — Ніко та Еша — стають пласкими. Близнюки народилися маленькими і погано утримували тепло, тому вона постійно одягала на них шапочки. Через це зміни форми голови залишилися непоміченими доти, доки дітям не виповнилося два тижні.

За словами лікарів, деформація (плагіоцефалія) могла початися ще в утробі, де двом малюкам просто не вистачало місця.

Дізнавшись діагноз, сім'я перепробувала все: регулярні викладки на живіт, зміну положень, активні ігри. Але, незважаючи на зусилля, плоскі ділянки на потилицях ставали помітнішими, уже впливаючи на симетрію обличчя і навіть положення вух дітей.

Хоча терапія з шоломом не є обов'язковою і не завжди потрібна при легких формах деформації, батьки вирішили, що в їхній ситуації це найкращий варіант, адже позиційна деформація черепа, вже впливала на зовнішній вигляд малюків. Сім'я хотіла запобігти подальшим змінам.

Перше відео Мадлен, де вона знімає шолом з одного з дітей, набрало понад 18 мільйонів переглядів. Реакція виявилася неоднозначною: багато глядачів зовсім не знали, навіщо немовлятам потрібні такі ортопедичні пристрої.

Згодом мама почала регулярно розповідати про процес лікування, і ставлення аудиторії різко змінилося. Люди побачили турботу, увагу і любов, з якими батьки ставляться до малюків.

