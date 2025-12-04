Вор проглотил яйцо Фаберже за $19 тысяч, чтобы вынести его из ювелирного магазина (фото)

Медальон в виде яйца Фаберже стоимостью $19 тысяч попытался украсть из ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда 32-летний новозеландец, проглотив его.

Украшение до сих пор не найдено, сообщает ВВС, хотя продавцы заверили полицию, что оно в его желудке. По этой же причине правоохранители и не сделали фото украденного предмета.

Согласно информации на сайте Fabergé, подвеска изготовлена ​​из 18-каратного желтого золота и украшена зеленой гильошированной эмалью. Она инкрустирована 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами.

Медальон в форме яйца "преподносит сюрприз": внутри находится миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с двумя глазами из черных бриллиантов. Название яйца "Осьминожка" вдохновлено одноименным фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года. В центре сюжета — операция по контрабанде драгоценностей с использованием поддельного яйца Фаберже.

Відео дня

Также ювелирная компания показала и изготовленное вручную яйцо Fabergé x 007 Limited Edition "Осьминожка", которое ограничено 50 пронумерованными экземплярами, а на его создание ушло семь месяцев.

Мужчину, которого подозревают в похищении, после медосмотра оставили в полицейском участке, предъявив ему обвинение. Он предстанет перед судом 8 декабря.

Ему также предъявлены обвинения в краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября и похищении наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов из частного дома на следующий день.

Напомним, в 2022 году на арестованной яхте российского олигарха Сулеймана Керимова обнаружили еще одно яйцо Фаберже с часами на "скорлупе". Но эксперты полагают, что россиянину подсунули подделку.

Также сообщалось, что на аукцион выставили уникальное яйцо Фаберже.