Злодій проковтнув яйце Фаберже за $19 тисяч, щоб винести його з ювелірного магазину (фото)

Медальйон у вигляді яйця Фаберже вартістю $19 тисяч спробував вкрасти з ювелірної крамниці Partridge Jewellers у центрі Окленда 32-річний новозеландець, проковтнувши його.

Прикрасу досі не знайдено, повідомляє ВВС, хоча продавці запевнили поліцію, що вона в його шлунку. З цієї ж причини правоохоронці й не зробили фото вкраденого предмета.

Згідно з інформацією на сайті Fabergé, підвіска виготовлена з 18-каратного жовтого золота і прикрашена зеленою гільйошованою емаллю. Вона інкрустована 60 білими діамантами і 15 синіми сапфірами.

Медальйон у формі яйця "підносить сюрприз": усередині міститься мініатюрний восьминіг з 18-каратного золота з двома очима з чорних діамантів. Назва яйця "Восьминіжка" натхненна однойменним фільмом про Джеймса Бонда 1983 року. У центрі сюжету — операція з контрабанди коштовностей з використанням підробленого яйця Фаберже.

Також ювелірна компанія показала і виготовлене вручну яйце Fabergé x 007 Limited Edition "Восьминіжка", яке обмежене 50 пронумерованими екземплярами, а на його створення пішло сім місяців.

Чоловіка, якого підозрюють у викраденні, після медогляду залишили в поліцейській дільниці, висунувши йому обвинувачення. Він постане перед судом 8 грудня.

Йому також висунуто обвинувачення в крадіжці iPad із того самого ювелірного магазину 12 листопада і викраденні наповнювача для котячого туалету і засобів від бліх на суму 100 новозеландських доларів із приватного будинку наступного дня.

Нагадаємо, 2022 року на заарештованій яхті російського олігарха Сулеймана Керімова виявили ще одне яйце Фаберже з годинником на "шкаралупі". Але експерти вважають, що росіянину підсунули підробку.

Також повідомлялося, що на аукціон виставили унікальне яйце Фаберже.