Женщина запретила пуделю спать на диване: дальше произошло то, чего никто не мог предвидеть

Жительница Канады Алесия ранее запретила своему пуделю Тедди спать на ее диване. Но когда она выходит из дома, то заметила наглую выходку четырехлапого, которая рассмешила пользователей сети.

Автор подсмотрела в собственное жилье извне, возвращаясь с работы и увидела, как подопечный пытается ее перехитрить. Видео со своим открытием относительно любимца женщина разместила в TikTok.

Видео быстро стало вирусным — набрало более 356 тыс. просмотров. Сама владелица собаки из Торонто показала, что делает ее пес, которому запрещено спать на диване, но тот думает, что может перехитрить хозяйку.

"Моей собаке нельзя на диван. И вот что я вижу каждый вечер, когда прихожу домой", — сказано в подписи к видео, где пес спокойно лежит прямо на диване и наслаждается самой удобной дремотой, пока хозяев нет, чтобы его ругать.

Відео дня

34-летняя Алесия рассказала Newsweek, что ее пудель Тедди знает о запрете и никогда не прыгает на диван, когда они дома.

"Но каждый раз, когда мы с женихом возвращаемся с работы или дел, он мирно спит на диване, ожидая нас", — сказала она.

Женщина говорит, что они с мужем даже начали класть плед, пытаясь показать Тедди, что диван занят и не является его территорией. Однако собака очень сознательно, отмечает владелица, делает одно и тоже.

"Как только мы заходим домой, он спрыгивает, виляет хвостом и делает вид, что все в порядке. Он стандартный пудель — очень умная собака и хорошо знает, что делает", — признается канадка.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику женщины, пользователи не сдерживали ироничных комментариев в адрес действий пуделя. Больше всего благосклонности получили такие реплики:

"Он на пледе на диване, а не на самом диване — это лазейка";

"Извините, что говорю, но это его диван, который он позволяет вам использовать";

"У меня дома такое бы не прошло — у моих собак есть собственная мебель, на которую людям нельзя";

"Он нашел отличное место. И с чего бы ему делиться им?".

