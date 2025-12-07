Жінка заборонила пуделеві спати на дивані: далі сталося те, чого ніхто не міг передбачити

Мешканка Канади Алесія раніше заборонила своєму пуделю Тедді спати на її дивані. Але коли вона виходить з дому, то помітила нахабну витівку чотирилапого, яка розсмішила користувачів мережі.

Авторка підглянула у власне помешкання ззовні, повертаючись з роботи та побачила, як підопічний намагається її перехитрити. Відео зі своїм відкриттям щодо улюбленця жінка розмістила в TikTok.

Відео швидко стало вірусним — набрало понад 356 тис. переглядів. Сама власниця собаки з Торонто показала, що робить її пес, якому заборонено спати на дивані, але той думає, що може перехитрити хазяйку.

"Моєму собаці не можна на диван. І ось що я бачу щовечора, коли приходжу додому", — сказано в підписі до відео, де пес спокійно лежить просто на дивані й насолоджується найзручнішою дрімотою, поки господарів немає, щоб його сварити.

34-річна Алесія розповіла Newsweek, що її пудель Тедді знає про заборону і ніколи не стрибає на диван, коли вони вдома.

"Але щоразу, коли ми з нареченим повертаємося з роботи чи справ, він мирно спить на дивані, чекаючи на нас", — сказала вона.

Жінка говорить, що вони з чоловіком навіть почали класти плед, намагаючись показати Тедді, що диван зайнятий і не є його територію. Однак собака дуже свідомо, відзначає власниця, робить одне й теж .

"Щойно ми заходимо додому, він зістрибує, виляє хвостом і удає, що все в порядку. Він стандартний пудель — дуже розумний собака і добре знає, що робить", — зізнається канадійка.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика жінки, користувачі не стримували іронічних коментарів на адресу дій пуделя. Найбільше прихильності отримали такі репліки:

"Він на пледі на дивані, а не на самому дивані — це лазівка";

"Вибачте, що кажу, але це його диван, який він дозволяє вам використовувати";

"У мене вдома таке б не пройшло — у моїх собак є власні меблі, на які людям не можна";

"Він знайшов чудове місце. І чого б він ото мав ділитися ним?".

Раніше Фокус розповідав про те, як з цуценяти сенбернара і пуделя виріс гігант вагою 42 кг. Цуценя на прізвисько Марлі спочатку здавалося звичайним собакою, але з часом перетворилося на величезного сен-бердудля, який став зіркою в соцмережах.

Згодом стало відомо, що жінка дізналася правду про свого собаку. Два місяці після взяття під опіку жінка зрозуміла, що справа явно нечиста та вирішила зробити текст ДНК, результати якого її вразили.