Мужчина унаследовал 1 млн евро после смерти брата: то, что он сделал дальше, ошеломило всех

91-летний французский пенсионер Раймон Ланди стал героем своей деревни после того, как отказался от крупного наследства в пользу родной церкви.

Получив около 1 миллиона евро (примерно 49, 2 млн гривен) после смерти брата в 2022 году, он передал всю сумму на спасение храма в Ла-Шапель-сюр-Аверон. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Раймон Ланди вырос в этой небольшой общине департамента Луара, где с братом работал на семейной ферме. Церковь, ставшая центром местной жизни, находилась в критическом состоянии и могла быть снесена. Для деревни с населением чуть более 600 человек это означало бы потерю главного символа.

Его решение вызвало восхищение как у жителей Ла-Шапели, так и у персонала дома престарелых, где живет мужчина. В честь Раймона в церкви уже установили мемориальную доску.

Церковь, ставшая главным символом деревни Фото: Wiki Commons

Сам он объяснил свой поступок просто и трогательно.

"Я родился здесь, здесь был крещен, здесь принял первое причастие. Я всегда жил в Ла-Шапель", — рассказал он журналистам.

Благодаря внушительной сумме реставрация здания будет проведена в полном объеме — сразу, без многолетних перерывов в финансировании, что бывает крайне редко.

Архитектор проекта Антуан Лериш сообщил, что работы пройдут в несколько этапов. Большая часть работ запланирована на весну — осень 2026 года, а сама реставрация займет около года. По словам мэра Кристиана Шевалье, церковь является единственным наследием и сердцем их маленькой общины:

"Нас всего 640 человек. Церковь — наше главное достояние, и каждый здесь о ней заботится", — отметил он.

Мэр заверил, что благодаря поступку Раймона церковь сможет простоять в хорошем состоянии "еще около 150 лет", прежде чем потребуется серьезное обновление.

