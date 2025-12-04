Чоловік успадкував 1 млн євро після смерті брата: те, що він зробив далі, приголомшило всіх

91-річний французький пенсіонер Раймон Ланді став героєм свого села після того, як відмовився від великого спадку на користь рідної церкви.

Отримавши близько 1 мільйона євро (приблизно 49,2 млн гривень) після смерті брата 2022 року, він передав усю суму на порятунок храму в Ла-Шапель-сюр-Аверон. Про цю історію згадує Daily Star.

Раймон Ланді виріс у цій невеликій громаді департаменту Луара, де з братом працював на сімейній фермі. Церква, що стала центром місцевого життя, перебувала в критичному стані й могла бути знесена. Для села з населенням трохи більше ніж 600 осіб це означало б втрату головного символу.

Його рішення викликало захоплення як у жителів Ла-Шапелі, так і в персоналу будинку для людей похилого віку, де живе чоловік. На честь Раймона в церкві вже встановили меморіальну дошку.

Відео дня

Церква, що стала головним символом села Фото: Wiki Commons

Сам він пояснив свій вчинок просто і зворушливо.

"Я народився тут, тут був хрещений, тут прийняв перше причастя. Я завжди жив у Ла-Шапель", — розповів він журналістам.

Завдяки значній сумі реставрацію будівлі буде проведено в повному обсязі — відразу, без багаторічних перерв у фінансуванні, що буває вкрай рідко.

Архітектор проєкту Антуан Леріш повідомив, що роботи відбудуться в кілька етапів. Більша частина робіт запланована на весну — осінь 2026 року, а сама реставрація займе близько року. За словами мера Крістіана Шевальє, церква є єдиною спадщиною і серцем їхньої маленької громади:

"Нас усього 640 осіб. Церква — наше головне надбання, і кожен тут про неї піклується", — зазначив він.

Мер запевнив, що завдяки вчинку Раймона церква зможе простояти в гарному стані "ще близько 150 років", перш ніж знадобиться серйозне оновлення.

Раніше Фокус повідомляв, що нафтовик став мільйонером після стуку у двері й одразу звільнився. 52-річний Крістіан Джонс із Тіссайда (Велика Британія) в одну мить змінив своє життя, ставши володарем щомісячного мільйонного призу від лотерейного оператора Omaze.

Також стало відомо, що чоловік пів року не знав, що він мільйонер. Мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний білет, який виявився виграшним.