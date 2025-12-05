Полицейская поплатилась за танец: тверк на вечеринке обернулся скандалом (фото)

Сотрудницу полиции Северного Уэльса Памелу Притчард уволили после того, как комиссия по дисциплинарным нарушениям признала доказанными обвинения в ее неподобающем поведении на прощальной вечеринке коллеги.

Инцидент произошел в марте 2024 года в регбийном клубе Карнарвона и привел к четырехдневному разбирательству. Об этом пишет BBC.

По данным слушаний, 29-летняя констебль дважды коснулась интимной области коллеги-мужчины поверх одежды, позже села ему на колени и поцеловала. На записи видеонаблюдения, представленной комиссии, также видно, как она исполняет провокационные танцевальные движения (тверк) на танцполе.

Другой сотруднице, констеблю А, Притчард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обхватила шею, просунула руки и коснулась груди. Еще один старший коллега сообщил, что Притчард пыталась его поцеловать.

Відео дня

На слушаниях в Колвин-Бей констебль Притчард признала, что вела себя неподобающим образом, но отрицала, что ее действия тянут на грубое нарушение. Она заявила, что почти не помнит произошедшего, сожалела о содеянном и извинилась перед коллегами, назвав свое поведение "ужасным" и "несвойственным себе".

"Я подвела полицию, себя и свою семью", — сказала она, расплакавшись и добавив, что переживает панические атаки и кошмары.

Притчард признала, что вела себя неподобающим образом Фото: Facebook

Защита настаивала, что действия Притчард были кратковременными и не повторятся, а сама она активно занималась волонтерством и стремилась продолжать службу.

Председатель комиссии, помощник начальника полиции Крис Оллсоп, отметил, что все обвинения подтверждены, а степень нарушения является "среднего или высокого уровня серьезности". Комиссия сочла увольнение оправданным.

Заместитель начальника полиции Северного Уэльса Найджел Харрисон заявил, что поведение Притчард "гораздо ниже ожидаемого стандарта" и несовместимо с несением службы.

"Нет ничего плохого в том, что полицейские отдыхают вне службы, но ее поведение той ночью было абсолютно неприемлемым", — подчеркнул он.

Ранее Фокус сообщал, что модель, которую отвергла церковь, стала миллионершей. 29-летняя Лана говорит, что долгие годы слышала осуждение. В церкви ей обещали "место в аду", в школе смеялись над ее формами, а дома просили "вести себя нормально".

Также стало известно, что молодая жена миллионера рассказала свою историю. 29-летняя Пейдж, которая выросла в бедности, сегодня живет в особняке в Далласе (США) и делится онлайн своей новой реальностью. Ее партнер, 55-летний стоматолог и предприниматель Джейми, сделал предложение всего через 5 месяцев после знакомства.