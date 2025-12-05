Поліцейська поплатилася за танець: тверк на вечірці обернувся скандалом (фото)

Співробітницю поліції Північного Уельсу Памелу Прітчард звільнили після того, як комісія з дисциплінарних порушень визнала доведеними звинувачення в її неналежній поведінці на прощальній вечірці колеги.

Інцидент стався в березні 2024 року в регбійному клубі Карнарвона і призвів до чотириденного розгляду. Про це пише BBC.

За даними слухань, 29-річна констебль двічі торкнулася інтимної області колеги-чоловіка поверх одягу, пізніше сіла йому на коліна і поцілувала. На записі відеоспостереження, представленому комісії, також видно, як вона виконує провокаційні танцювальні рухи (тверк) на танцполі.

Іншій співробітниці, констеблю А, Прітчард, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обхопила шию, просунула руки і торкнулася грудей. Ще один старший колега повідомив, що Прітчард намагалася його поцілувати.

Відео дня

На слуханнях у Колвін-Бей констебль Прітчард визнала, що поводилася неналежним чином, але заперечувала, що її дії тягнуть на грубе порушення. Вона заявила, що майже не пам'ятає того, що сталося, шкодувала про скоєне і вибачилася перед колегами, назвавши свою поведінку "жахливою" і "невластивою собі".

"Я підвела поліцію, себе і свою сім'ю", — сказала вона, розплакавшись і додавши, що переживає панічні атаки та кошмари.

Прітчард визнала, що поводилася неналежним чином Фото: Facebook

Захист наполягав, що дії Прітчард були короткочасними та не повторяться, а сама вона активно займалася волонтерством і прагнула продовжувати службу.

Голова комісії, помічник начальника поліції Кріс Оллсоп, зазначив, що всі звинувачення підтверджені, а ступінь порушення є "середнього або високого рівня серйозності". Комісія визнала звільнення виправданим.

Заступник начальника поліції Північного Уельсу Найджел Гаррісон заявив, що поведінка Прітчард "набагато нижча за очікуваний стандарт" і несумісна з несенням служби.

"Немає нічого поганого в тому, що поліцейські відпочивають поза службою, але її поведінка тієї ночі була абсолютно неприйнятною", — підкреслив він.

Раніше Фокус повідомляв, що модель, яку відкинула церква, стала мільйонеркою. 29-річна Лана каже, що довгі роки чула осуд. У церкві їй обіцяли "місце в пеклі", у школі сміялися над її формами, а вдома просили "поводитися нормально".

Також стало відомо, що молода дружина мільйонера розповіла свою історію. 29-річна Пейдж, яка виросла в бідності, сьогодні живе в маєтку в Далласі (США) і ділиться онлайн своєю новою реальністю. Її партнер, 55-річний стоматолог і підприємець Джеймі, освідчився всього через 5 місяців після знайомства.