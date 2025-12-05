Аукционный дом Christie's: от антикварной лавки до важной вехи в истории человечества (видео)
Аукционный дом Christie's за свою многолетнюю историю смог пройти путь от антикварной лавки до самого влиятельного аукционного дома, который продает шедевры человечества за миллионы долларов. Фокус расскажет, какую историю, философию и взгляды, самые дорогие произведения искусства и современные вызовы имеет эта знаменитая локация, которая отмечает 5 декабря годовщину со дня своего открытия.
Christie's давно считается глобальным стандартом, как нужно заботиться, беречь и распространять шедевры мирового масштаба. На сегодня этот аукционный дом имеет безоговорочную репутацию, чрезвычайно высокие стандарты и защиту произведений человеческой истории. О том, как обычная мечта одного человека заработать средства на безбедную старость создала гиганта мирового значения — далее в материале Фокуса.
Начало и становление аукционного дома Christie's
Аукционный дом Christie's был основан 5 декабря 1766 года в Лондоне шотландцем Джеймсом Кристи — энергичным предпринимателем, который быстро завоевал репутацию специалиста по квалифицированной и прагматичной продаже произведений искусства. Его первый офис на Пелл-Молл стал местом, где британская аристократия постепенно открывала для себя цивилизованный формат торгов, а частные коллекционеры — способ легитимной покупки шедевров.
В XVIII-XIX веках Christie's активно растет, охватывает рынок антиквариата, редких книг, драгоценностей и картин признанных мастеров. Среди клиентов дома оказываются самые влиятельные семьи Европы, а сам бренд превращается в эталон престижности в аукционном мире.
В XX веке Christie's выходит на глобальный уровень, открывая офисы и залы торгов в Нью-Йорке, Женеве, Гонконге и других культурных центрах. Благодаря этому формируется международная инфраструктура, которая и сегодня задает стандарты арт-рынка.
Философия Christie's: критерии отбора, этика, анонимность и охрана интеллектуальных прав
Christie's строит свою работу на строгом профессиональном отборе лотов: экспертиза подлинности, состояние сохранности, историческое и культурное значение — ключевые параметры, без которых произведение не допускают к торгам. В фокусе аукционного дома не только шедевры признанных мастеров, но и имена, определяющие современное искусство.
Важной частью деятельности является этическая ответственность: Christie's сотрудничает с реституционными фондами, юристами и музеями, обеспечивая прозрачность происхождения работ и исключая возможность продажи предметов с сомнительной историей. Аукционный дом сохраняет анонимность покупателей и продавцов, что делает торги безопасными для частных коллекционеров и крупных институций.
Отдельный акцент — это охрана интеллектуальных прав: вся предпродажная и публичная коммуникация строго регулируется, чтобы не нарушать авторских прав, а изображения произведений используются только в пределах разрешенных юридических норм.
Рекордные торги и знаковые лоты Christie's
За свою более 250-летнюю историю Christie's провел тысячи резонансных торгов. Стоит отметить пятерку самых знаковых продаж:
- Леонардо да Винчи, "Salvator Mundi" (2017) — $450,3 млн (18,99 млрд грн). Самое дорогое произведение искусства, проданное с молотка.
- Пабло Пикассо, "Les femmes d'Alger (Version O)" (2015) — $179,4 млн (7,56 млрд грн).
- Амадео Модильяни, "Nu couché" (2015) — $170,4 млн (почти 7,2 млрд грн).
- Джефф Кунс, "Rabbit" (2019) — $91,1 млн (3,84 млрд грн).
- Бриллиант "Розовая звезда" ("The Pink Star") — $59,6 млн (2,51 млрд грн).
Также следует отметить продажу одного из один из самых ценных бриллиантов — "The Winston Blue" в 2014, который обошелся новому владельцу в $23,8 млн (более 1 млрд грн). Интересным лотом были портреты Хайнца Берггрюна и вся его коллекция в 2017-м, которые стали комплексной частной сделкой на сотни миллионов долларов, изменившей баланс в мировом рынке коллекционирования.
Эти продажи, считают эксперты, не только фиксируют рекорды и новые показатели торгов. Такие аукционы формируют динамику глобального арт-рынка и определяют, какие имена остаются и могут стать инвестиционно привлекательными в будущем.
Christie's сегодня: масштаб, технологии, вызовы
В XXI веке Christie's сочетает классический аукционный формат с цифровыми инновациями. Компания развивает онлайн-торги, гибридные форматы и собственные платформы для цифрового искусства, включая NFT-рынок, который существенно вырос в 2020-2022 годах.
Christie's имеет более 40 офисов и представительств в мире, а ключевые торги проходят в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Гонконге. Несмотря на нестабильность экономик, инфляцию и колебания рынка роскоши, интерес к уникальным работам продолжает расти.
Сам аукционный дом удерживает позицию одного из самых влиятельных игроков рынка, формирует тренды и обеспечивает безупречный уровень сервиса для коллекционеров. Сегодня бренд продолжает масштабировать экспертизу, поддерживать музейные инициативы и развивать прозрачные механизмы оценки произведений, сохраняя свой статус старейшего и одного из самых авторитетных аукционных домов мира.
Ранее Фокус рассказывал о том, как автопортрет культовой художницы установил мировой рекорд. Сюрреалистический автопортрет легендарной Фриды Кало под названием "Сон (кровать)" стал самой дорогой картиной в истории, когда-либо написанной художницей.
Впоследствии стало известно, что на аукцион выставили яйцо Фаберже, проданное большевиками. За "Зимнее яйцо" из хрусталя и бриллиантов планируют выручить более 26 миллионов долларов.