Аукційний дім Christie's: від антикварної лавиці до важливої віхи історії людства (відео)

Аукційний дім Christie's за свою багаторічну історію зміг пройти шлях від антикварної лавки до найвпливовішого аукційного дому, який продає шедеври людства за мільйони доларів. Фокус розповість, яку історію, філософію та погляди, найдорожчі витвори мистецтва та сучасні виклики має ця знаменита локація, яка відзначає 5 грудня річницю з дня свого відкриття.

Christie's давно вважається глобальним стандартом, як потрібно опікуватися, берегти та розповсюджувати шедеври світового масштабу. На сьогодні цей аукційний дім має беззастережну репутацію, надзвичайно високі стандарти та захист витворів людської історії. Про те, як звичайна мрія одного чоловіка заробити кошти на безбідну старість створила гіганта світового значення — далі в матеріалі Фокуса.

Початки та становлення аукціонного дому Christie's

Аукціонний дім Christie's був заснований 5 грудня 1766 року в Лондоні шотландцем Джеймсом Крісті — енергійним підприємцем, який швидко здобув репутацію фахівця з кваліфікованого та прагматичного продажу творів мистецтва. Його перший офіс на Пелл-Молл став місцем, де британська аристократія поступово відкривала для себе цивілізований формат торгів, а приватні колекціонери — спосіб легітимної купівлі шедеврів.

У XVIII–XIX століттях Christie's активно зростає, охоплює ринок антикваріату, рідкісних книг, коштовностей і картин визнаних майстрів. Серед клієнтів дому опиняються найвпливовіші родини Європи, а сам бренд перетворюється на еталон престижності в аукціонному світі.

У XX столітті Christie's виходить на глобальний рівень, відкриваючи офіси та зали торгів у Нью-Йорку, Женеві, Гонконгу та інших культурних центрах. Завдяки цьому формується міжнародна інфраструктура, яка й сьогодні задає стандарти артринку.

Філософія Christie's: критерії відбору, етика, анонімність та охорона інтелектуальних прав

Christie's будує свою роботу на суворому професійному доборі лотів: експертиза автентичності, стан збереження, історичне та культурне значення — ключові параметри, без яких твір не допускають до торгів. У фокусі аукціонного дому не лише шедеври визнаних майстрів, але й імена, що визначають сучасне мистецтво.

Важливою частиною діяльності є етична відповідальність: Christie's співпрацює з реституційними фондами, юристами та музеями, забезпечуючи прозорість походження робіт і виключаючи можливість продажу предметів із сумнівною історією. Аукційний дім зберігає анонімність покупців і продавців, що робить торги безпечними для приватних колекціонерів і великих інституцій.

Окремий акцент — це охорона інтелектуальних прав: уся передпродажна та публічна комунікація суворо регулюється, щоби не порушувати авторських прав, а зображення творів використовуються лише в межах дозволених юридичних норм.

Картина художника Моріса Уртійо пішла з молотка за шалену суму Фото: Christieʼs

Рекордні торги та знакові лоти Christie's

За свою понад 250-річну історію Christie's провів тисячі резонансних торгів. Варто відзначити п'ятірку найбільш знакових продажів:

Леонардо да Вінчі, "Salvator Mundi" (2017) — $450,3 млн (18,99 млрд грн). Найдорожчий твір мистецтва, проданий з молотка.

Пабло Пікассо, "Les femmes d'Alger (Version O)" (2015) — $179,4 млн (7,56 млрд грн).

Амадео Модільяні, "Nu couché" (2015) — $170,4 млн (майже 7,2 млрд грн).

Джефф Кунс, "Rabbit" (2019) — $91,1 млн (3,84 млрд грн).

Діамант "Рожева зірка" ("The Pink Star") — $59,6 млн (2,51 млрд грн).

Також слід відзначити продаж одного з один із найцінніших діамантів — "The Winston Blue" у 2014, який обійшовся новому власнику в $23,8 млн (понад 1 млрд грн). Цікавим лотом були портрети Гайнца Берґґрюна та вся його колекція у 2017-му, які стали комплексною приватною угодою на сотні мільйонів доларів, що змінила баланс у світовому ринку колекціонування.

Ці продажі, вважають експерти, не лише фіксують рекорди та нові показники торгів. Такі аукціони формують динаміку глобального артринку та визначають, які імена залишаються та можуть стати інвестиційно привабливими в мабйутньому.

Продаж найдорожчої картини в історії людства Леонардо да Вінчі

Christie's сьогодні: масштаб, технології, виклики

У XXI столітті Christie's поєднує класичний аукціонний формат із цифровими інноваціями. Компанія розвиває онлайн-торги, гібридні формати та власні платформи для цифрового мистецтва, включно з NFT-ринком, який суттєво зріс у 2020–2022 роках.

Christie's має понад 40 офісів і представництв у світі, а ключові торги проходять у Лондоні, Нью-Йорку, Парижі та Гонконгу. Попри нестабільність економік, інфляцію та коливання ринку розкоші, інтерес до унікальних робіт і надалі зростає.

Сам аукціонний дім утримує позицію одного з найвпливовіших гравців ринку, формує тренди та забезпечує бездоганний рівень сервісу для колекціонерів. Сьогодні бренд продовжує масштабувати експертизу, підтримувати музейні ініціативи та розвивати прозорі механізми оцінки творів, зберігаючи свій статус найстарішого та одного з найавторитетніших аукціонних домів світу.

