Известную фуд-блогершу задержали после серии дерзких "побегов без оплаты" (фото)

35-летняя блогерша Пэй Чанг была задержана полицейскими Нью-Йорка после серии дерзких преступлений в ресторанах. Сейчас она находится под залогом, закрыла комментарии и не комментирует обвинения в свой адрес.

Следствие установило, что уроженка Тайваня по меньшей мере семь раз в разных ресторанах заказывала блюда на солидные суммы средств, но отказывала платить за заказ. Об этом пишет BBC.

Журналисты пишут, что блогершу в соцсетях знают под прозвищем "dine and dash diva" из-за ее простой стратегии — она заказывала кучу дорогих блюд и пыталась уйти из заведения, не рассчитавшись. По данным полиции, Пей Чанг минимум семь раз так поступила, из-за чего рестораны обращались в полицию относительно действий скандальной блогерши.

Несколько ресторанов подтвердили, что запретили ей вход после серии инцидентов. В частности, только в районе Вильямсбург она по меньшей мере шесть раз покидала заведения без оплаты, а в ресторане Francie блогерша дважды поела без расчета.

Відео дня

Очередной арест произошел после ее третьего визита в мексиканский ресторан Mole в Бруклине. Персонал узнал Пей Чанг и вызвал полицию, когда она якобы отказалась платить за заказ на $149 (6256 грн).

Один из неоплаченных визитов блогерша выложила в Instagram

После ареста ее обвинили по нескольким эпизодам и определили залог на общую сумму $4500 (почти 189 тыс. грн). Работники различных ресторанов города выразили удивление тем, что инфлюэнсерке так долго удавалось избегать ответственности.

В ресторане Peter Luger признались, что ей "слишком часто все сходило с рук", а владелец заведения Mole заметил, что из-за своей узнаваемости Пей Чанг стала почти "городской легендой". Сейчас блогер не комментирует свои проблемы с законом, ей также грозит выселение из квартиры в Уильямсбурге.

Журналисты не смогли получить реплику девушки относительно этой истории. Она закрыла комментарии в своих соцсетях и не общается по поводу серии инцидентов с неоплатой за заказ в ресторане.

Ранее Фокус рассказывал о том, как блогер-миллениалка признавала свою ошибку. Ниам Томпсон тяжело переживала свой отъезд из родительского дома. Ее признание и рассказ о пережитом нашли отклик у пользователей интернета, а ее история стала вирусной.

Впоследствии стало известно, что фудблогер попытался справиться с "завтраком-монстром" на 9000 калорий. Это испытание, по словам мужчины, заставило его глаза "аж на лоб вылезти".