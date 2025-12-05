Відому фуд-блогерку затримали після серії зухвалих "втеч без оплати" (фото)

35-річна блогерка Пей Чанг була затримала поліцейськими Нью-Йорка після серії зухвалих злочинів у ресторанах. Наразі вона перебуває під заставою, закрила коментарі та не коментує звинувачення на свою адресу.

Слідство встановило, що уродженка Тайваню щонайменше сім разів у різних ресторанах замовляла страви на солідні суми коштів, але відмовляла платити за замовлення. Про це пише BBC.

Журналісти пишуть, що блогерка у соцмережах знають під прізвиськом "dine and dash diva" через свою просту стратегію — вона замовляла купу дорогих страв і намагалася піти з закладу, не розрахувавшись. За даними поліції, Пей Чанг мінімум сім разів так вчинила, через що ресторани зверталися до поліції щодо дій скандальнї блогерки.

Кілька ресторанів підтвердили, що заборонили їй вхід після серії інцидентів. Зокрема, лише у районі Вільямсбург вона щонайменше шість разів залишала заклади без оплати, а в ресторані Francie блогерка двічі поїла без розрахунку.

Черговий арешт сталося після її третього візиту до мексиканського ресторану Mole в Брукліні. Персонал упізнав Пей Чанг і викликав поліцію, коли вона нібито відмовилася платити за замовлення на $149 (6256 грн).

Один з неоплачених візитів блогерка виклала в Instagram

Після арешту її звинуватили за кількома епізодами та визначили заставу на загальну суму $4500 (майже 189 тис. грн). Працівники різних ресторанів міста висловили здивування тим, що інфлюенсерці так довго вдавалося уникати відповідальності.

У ресторані Peter Luger зізналися, що їй "занадто часто все сходило з рук", а власник закладу Mole зауважив, що через свою впізнаваність Пей Чанг стала майже "міською легендою". Наразі блогерка не коментує свої проблеми з законом, їй також загрожує виселення з квартири у Вільямсбурзі.

Журналісти не змогли отримати репліку дівчини щодо цієї історії. Вона закрила коментарі у своїх соцмережах і не спілкується щодо серії інцидентів з неоплатою за замовлення в ресторані.

