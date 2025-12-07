Ретривер пришел извиняться перед владельцами, свалив перед тем праздничную елку (видео)

Американка Даниэль Людвиг решила установить заблаговременно праздничную елку, однако ретривер Арчи решил ее свалить. Через мгновение, когда пес понял, что его поступок попал на камеру, он решил извиниться за содеянное.

Прежде чем прямо посмотреть в объектив, он выглядывает в окно — возможно, чтобы убедиться, не возвращаются ли владельцы и не увидят творимый хаос. Видео с поступком собаки женщина разместила в TikTok.

Видео стало популярным — набрало более 237 тысяч просмотров. На кадрах видно, как Арчи свалил елку и перевернул ее, а затем — смотрит куда-то в окно.

Через мгновение собака идет в сторону дивана, где замечает камеру наблюдения. Далее собака показывает своим видом, что понимает содеянное и "пытается извиниться за содеянное", предполагают пользователи сети.

"Моя собака проходит мимо камеры — как будто случайно — чтобы проверить, увидели ли мы, как он свалил нашу рождественскую елку", — подписала ролик владелица собаки.

Сама женщина не рассказала дополнительных деталей об этой истории. Сейчас известно, что это событие произошло в начале декабря в Нью-Йорке на Лонг-Айленде.

Что говорят ветеринары

Благотворительная организация Blue Cross из Великобритании объясняет, что иглы елки могут поранить лапы, а если собака их съест — вызвать легкое расстройство желудка или даже запор.

Также там советуют для владельцев собак, которые все же хотят иметь настоящее дерево, выбирать такие виды деревьев, которые минимально осыпаются. Также зоологи не рекомендуют оставлять животное одно в комнате с елкой.

Вероятной причиной этого может быть реакция собак на запах хвои. Поэтому если владельцы могут обойтись искусственной елкой, то советуют ставить на рождественские праздники именно такую.

Реакция соцсетей

Многие пользователи в комментариях стали активно защищать Арчи. Они говорят, что собака вероятно случайно сбросила елку, хотя чувствует свою ответственность за это.

Больше всего поддержки получити такие реплики:

"Он просто выглядел, нет ли вдруг чего-то опасного после этого. Абсолютно невинный";

"Если честно, это изначально было его место возле окна. Может, там неровный пол, и дерево упало само по себе, когда они "делили" это пространство".

"Я пересмотрел все видео и НЕ вижу собаку, которая валит елку. Не виноват! "

"Мне кажется, он ищет способ удалить запись!"

Ранее Фокус рассказывал о том, как безопасно установить елку дома, чтобы не навредить собаками. Поэтому чтобы обезопасить собаку от похода к ветеринару, лучше придерживаться нескольких правил.

