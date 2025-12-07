Ретривер прийшов вибачатися перед власниками, зваливши перед тим святкову ялинку (відео)

Американка Даніель Людвіг вирішила встановити завчасно святкову ялинку, однак ретривер Арчі вирішив її звалити. За мить, коли пес зрозумів, що його вчинок потрапив на камеру, він вирішив попросити вибачення за скоєне.

Перш ніж прямо подивитися в об’єктив, він визирає у вікно — можливо, щоб переконатися, чи не повертаються власники та не побачать вчинений хаос. Відео з вчинком собаки жінка розмістила в TikTok.

Відео стало популярним — набрало понад 237 тисяч переглядів. На кадрах видно, як Арчі звалив ялинку та перевернув її, а потім — дивиться куди у вікно.

За мить собака йде у бік дивана, де помічає камеру спостереження. Далі собака показує своїм видом, що розуміє вчинене та "намагається перепросити за скоєне", припускають користувачі мережі.

"Мій собака проходить повз камеру — неначе випадково — щоб перевірити, чи ми побачили, як він звалив нашу різдвяну ялинку", — підписала ролик власниця собаки.

Сама жінка не розповіла додаткових деталей про цю історію. Нараз відомо, що ця подія стала на початку грудня в Нью-Йорку на Лонг-Айленді.

Що кажуть ветеринари

Благодійна організація Blue Cross з Великої Британії пояснює, що голки ялинки можуть поранити лапи, а якщо собака їх з’їсть — спричинити легке розладження шлунка або навіть закреп.

Також там радять для власників собак, які все ж хочуть мати справжнє дерево, обирати такі види дерев, що мінімально обсипаються. Також зоологи не рекомендують залишати тварину саму в кімнаті з ялинкою.

Ймовірною причиною того може бути реакція собак на запах хвої. Тому якщо власники можуть обійтися штучною ялинкою, то радять ставити на різдвяні свята саме таку.

Реакція соцмереж

Багато користувачів у коментарях стали активно захищати Арчі. Вони кажуть, що собака ймовірно випадково скинув ялинку, хоча відчуває свою відповідальність за це.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Він просто виглядав, чи немає раптом чогось небезпечного після цього. Абсолютно невинний";

"Якщо чесно, це спочатку було його місце біля вікна. Може, там нерівна підлога, і дерево впало саме по собі, коли вони "ділили" цей простір".

"Я переглянув усе відео і НЕ бачу собаку, який валить ялинку. Не винуватий! "

"Мені здається, він шукає спосіб видалити запис!"

Раніше Фокус розповідав про те, як безпечно встановити ялинку вдома, аби не нашкодити собаками. Тому щоб убезпечити собаку від походу до ветеринара, краще дотримуватися декількох правил.

