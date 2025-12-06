Женщина гуляла в богатом районе и нашла "мусор" на тысячи долларов (видео)

Жительница пригорода Чикаго (США) Клаудия фон Маллинкродт стала популярной в соцсетях благодаря поиску ценных вещей среди выброшенного хлама в богатых районах. За считанные месяцы она доказала, что то, что кто-то считает мусором, для другого может стать настоящей находкой.

Переехав в 2024 году в новый дом, 35-летняя мама двоих детей начала обращать внимание на качественные вещи, которые соседи оставляли у обочины. Личный опыт финансовых трудностей в молодости сформировал у нее ценность к вещам и способность видеть красоту там, где другие проходят мимо. Об этом пишет People.

С марта 2025 года фон Маллинкродт стала посвящать один день в неделю "мусорным маршрутам" по богатым кварталам. Она снимает каждую находку и делится видео в соцсетях и это привлекло более 700 тысяч подписчиков.

За время поисков Клаудия обнаружила множество предметов премиального класса: люстру West Elm, картину стоимостью 2100 долларов (примерно 88 тысяч гривен), ковер Williams Sonoma за 3000 долларов (примерно 126 тысяч гривен), детскую одежду, игрушки, растения и даже три рождественские елки.

Самой дорогой находкой стал ковер Restoration Hardware x Ben Soleimani за 5600 долларов (примерно 235 тысяч гривен), который она бесплатно подарила подписчице.

"Большинство вещей — не мусор. Они просто стали ненужными. Это огромная разница", — говорит она.

По словам фон Маллинкродт, она больше не стесняется заниматься сбором выброшенных вещей. Люди, наоборот, благодарны, что их предметы получают вторую жизнь, а не отправляются на свалку. Клаудия не берет домой громоздкие предметы, требующие ремонта, но с удовольствием спасает то, что пригодится другим.

"Мне нравится идея создавать дом, наполненный историей, а не просто покупками. Каждая подобранная вещь несет в себе кусочек жизни. Когда видишь, сколько качественных вещей выбрасывают без раздумий, начинаешь иначе относиться к покупкам и ресурсам", — объясняет она.

Фон Маллинкродт уверена, что умный и экологичный подход к находкам может быть стильным, экономичным и вдохновляющим.

