Жінка гуляла в багатому районі і знайшла "сміття" на тисячі доларів (відео)

Мешканка передмістя Чикаго (США) Клаудія фон Маллінкродт стала популярною в соцмережах завдяки пошуку цінних речей серед викинутого мотлоху в багатих районах. За лічені місяці вона довела, що те, що хтось вважає сміттям, для іншого може стати справжньою знахідкою.

Переїхавши 2024 року в новий будинок, 35-річна мама двох дітей почала звертати увагу на якісні речі, які сусіди залишали на узбіччі. Особистий досвід фінансових труднощів у молодості сформував у неї цінність до речей і здатність бачити красу там, де інші проходять повз. Про це пише People.

З березня 2025 року фон Маллінкродт стала присвячувати один день на тиждень "сміттєвим маршрутам" багатими кварталами. Вона знімає кожну знахідку і ділиться відео в соцмережах, і це привернуло понад 700 тисяч підписників.

За час пошуків Клаудія виявила безліч предметів преміального класу: люстру West Elm, картину вартістю 2100 доларів (приблизно 88 тисяч гривень), килим Williams Sonoma за 3000 доларів (приблизно 126 тисяч гривень), дитячий одяг, іграшки, рослини і навіть три різдвяні ялинки.

Відео дня

Найдорожчою знахідкою став килим Restoration Hardware x Ben Soleimani за 5600 доларів (приблизно 235 тисяч гривень), який вона безплатно подарувала підписниці.

"Більшість речей — не сміття. Вони просто стали непотрібними. Це величезна різниця", — каже вона.

За словами фон Маллінкродт, вона більше не соромиться займатися збором викинутих речей. Люди, навпаки, вдячні, що їхні предмети отримують друге життя, а не вирушають на звалище. Клаудія не бере додому громіздкі предмети, що потребують ремонту, але із задоволенням рятує те, що стане в пригоді іншим.

"Мені подобається ідея створювати будинок, наповнений історією, а не просто покупками. Кожна підібрана річ несе в собі шматочок життя. Коли бачиш, скільки якісних речей викидають без роздумів, починаєш інакше ставитися до покупок і ресурсів", — пояснює вона.

Фон Маллінкродт впевнена, що розумний і екологічний підхід до знахідок може бути стильним, економічним і надихаючим.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина "зірвала джекпот" у секонд-хенді. Мешканка Великої Британії виявила в місцевому благодійному магазині дизайнерську сумку і гаманець вартістю понад 600 фунтів стерлінгів. Жінка не розуміє, хто міг пожертвувати абсолютно нові речі.

Також стало відомо, що пара знайшла на ліжку дивну записку в орендованому житлі. Мандрівники, які зупинилися у квартирі в Стамбулі (Туреччина), орендованій через Airbnb, відчули справжній шок. Знахідка стала вірусною і збирає тисячі коментарів у мережі.