В Лондоне активисты забросали яблочным пирогом корону Британской империи (видео)
Четверо человек забросали яблочным пирогом витрину, в которой хранится корона Британской империи. После этого на стекло еще и вылили заварной крем.
Таким образом активисты требовали создать "Палату народа" и "облагать налогами" чрезмерно богатых, пишет The Guardian.
Сначала одна из активисток бросила в стекло пирог, затем витрину облили ярко-желтым кремом, после чего собравшиеся произнесли по громкой связи несколько лозунгов: "Демократия потерпела крах. Британия сломалась. Мы пришли сюда, к драгоценностям нации, чтобы вернуть власть".
Ответственность за акцию взяло объединение Take Back Power, которое называет себя ненасильственной гражданской группой сопротивления.
К активистам быстро подбежала сотрудница Тауэра, которая оперативно вызвала подкрепление по рации. Столичная полиция, прибывшая на место, задержала, а впоследствии взяла под стражу молодых людей и начала расследование.
Группа требовала от правительства Великобритании создать "Палату народа" — ассамблею жителей — и наделить ее полномочиями "облагать налогами" излишне богатых и исправить имущественное положение в стране.
Сами драгоценности во время акции не пострадали.
