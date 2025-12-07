В Лондоне активисты забросали яблочным пирогом корону Британской империи (видео)

Четверо человек забросали яблочным пирогом витрину, в которой хранится корона Британской империи. После этого на стекло еще и вылили заварной крем.

Таким образом активисты требовали создать "Палату народа" и "облагать налогами" чрезмерно богатых, пишет The Guardian.

Сначала одна из активисток бросила в стекло пирог, затем витрину облили ярко-желтым кремом, после чего собравшиеся произнесли по громкой связи несколько лозунгов: "Демократия потерпела крах. Британия сломалась. Мы пришли сюда, к драгоценностям нации, чтобы вернуть власть".

Ответственность за акцию взяло объединение Take Back Power, которое называет себя ненасильственной гражданской группой сопротивления.

К активистам быстро подбежала сотрудница Тауэра, которая оперативно вызвала подкрепление по рации. Столичная полиция, прибывшая на место, задержала, а впоследствии взяла под стражу молодых людей и начала расследование.

Группа требовала от правительства Великобритании создать "Палату народа" — ассамблею жителей — и наделить ее полномочиями "облагать налогами" излишне богатых и исправить имущественное положение в стране.

Сами драгоценности во время акции не пострадали.

