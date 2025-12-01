Бритни Спирс планирует сбежать в Лондон, чтобы избежать контроля отца и давления от бывшего мужа

Бритни Спирс серьезно задумалась о переезде в Лондон. Главной причиной является желание сбежать от отца Джейми Спирса и бывшего мужа Кевина Федерлайна, которые, по словам певицы, снова пытаются влиять на ее жизнь.

Источники из близкого окружения звезды говорят, что 43-летняя артистка испытывает "удушающее давление" в Калифорнии, а последние действия ее семьи заставили Бритни задуматься о кардинальных изменениях, пишет The Sun.

Страх нового вмешательства отца

Самый большой страх Бритни — что отец попытается организовать новую интервенцию в ее жизнь, на этот раз при поддержке ее взрослых сыновей. Джейми Спирс, который руководил ее жизнью 13 лет во время опеки, по сообщениям инсайдеров, снова обсуждает возможность профессионального вмешательства.

Бритни жестко заявила: "Ад замерзнет, прежде чем он снова получит надо мной контроль". Для нее это вопрос не только свободы — но и возвращения травматического прошлого, которое она считает периодом своего "унижения и сломанности".

Бывший муж также давит на певицу

Дополнительный удар нанес Кевин Федерлайн, который в своей новой книге и интервью описал Бритни как "нестабильную" и призвал к ее интервенции. Публичные заявления Федерлайна спровоцировали волну обсуждений ее психического здоровья, что только ухудшило состояние певицы.

Бритни назвала его слова "газлайтингом" и говорит, что годами борется за возможность иметь нормальные отношения с детьми, тогда как их отец "унижает ее перед ними".

Семейный союз против Бритни

Источники сообщают, что отец, мать Линн и Федерлайн в последнее время возобновили активное общение. Певица считает, что они могут объединить силы, чтобы снова вмешаться в ее жизнь. Для Бритни такая перспектива — "ужасный кошмар".

Особенно болезненно, что ее сыновья после долгой паузы снова сблизились с дедушкой Джейми. Звезда боится, что это может усилить влияние семьи на решения относительно ее психического состояния.

Лондон как бегство и новое начало

Из-за страха потерять независимость Бритни все чаще говорит о переезде в Лондон. Певица давно увлекается британской культурой и считает Великобританию местом, где она могла бы "переждать бурю" и начать все с чистого листа.

По словам инсайдеров, Лондон для нее — не просто мечта, а потенциальное убежище от давления семьи и бывшего мужа, которые, по ее мнению, пытаются вернуть контроль над ее жизнью.

