"У меня отобрали крылья": Бритни Спирс объяснила, почему публикует странные танцы (фото)

Бритни Спирс странные танцы
Певица Бритни Спирс | Фото: Getty Images

Знаменитость поделилась новым эмоциональным сообщением, в котором впервые объяснила, почему часто публикует свои необычные танцы перед камерой. По ее словам, такой способ самовыражения является для нее терапией.

Певица призналась, что эти движения — не просто импровизация, а способ вернуть себе внутреннюю свободу после травматического опыта. Об этом она написала под новым фото в Instagram.

"Я знаю, что мои посты и танцы казались забавными, но именно это помогло мне вспомнить, как летать", — написала она.

В своем обращении артистка сравнила себя с героиней фильма "Малефисента", которая потеряла крылья, но сумела их вернуть. Бритни намекнула, что пережила период, когда была "лишена возможности двигаться" и даже испытывала последствия "повреждения мозга".

Бритни Спирс объяснила свое странное поведение
Бритни Спирс заговорила о травматическом опыте
Фото: Instagram

"Я не могла танцевать или двигаться пять месяцев... Мои крылья были отобраны, и мне пришлось научиться летать снова", — призналась звезда.

Спирс также отметила, что после многих лет контроля и унижений танцы стали для нее формой терапии: они помогли почувствовать собственное тело и восстановить веру в себя.

"Это выглядит странно, но для меня это путь к свободе", — добавила она.

Кроме того, знаменитость сейчас почти не появляется на публике и преимущественно находится в своем доме в районе Лос-Анджелеса. По словам близких к артистке людей, ее окружают только охранники и ассистенты, тогда как настоящих друзей у певицы почти нет.