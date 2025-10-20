"У меня отобрали крылья": Бритни Спирс объяснила, почему публикует странные танцы (фото)

Знаменитость поделилась новым эмоциональным сообщением, в котором впервые объяснила, почему часто публикует свои необычные танцы перед камерой. По ее словам, такой способ самовыражения является для нее терапией.

Певица призналась, что эти движения — не просто импровизация, а способ вернуть себе внутреннюю свободу после травматического опыта. Об этом она написала под новым фото в Instagram.

"Я знаю, что мои посты и танцы казались забавными, но именно это помогло мне вспомнить, как летать", — написала она.

В своем обращении артистка сравнила себя с героиней фильма "Малефисента", которая потеряла крылья, но сумела их вернуть. Бритни намекнула, что пережила период, когда была "лишена возможности двигаться" и даже испытывала последствия "повреждения мозга".

Бритни Спирс заговорила о травматическом опыте Фото: Instagram

"Я не могла танцевать или двигаться пять месяцев... Мои крылья были отобраны, и мне пришлось научиться летать снова", — призналась звезда.

Відео дня

Спирс также отметила, что после многих лет контроля и унижений танцы стали для нее формой терапии: они помогли почувствовать собственное тело и восстановить веру в себя.

"Это выглядит странно, но для меня это путь к свободе", — добавила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн в своих мемуарах вспомнил о жутких подробностях жизни с певицей, заявив о беспокойстве и страхе за их сыновей из-за поведения Бритни.

Звезда показала танец в бинтах и рассказала о падении с лестницы.

Кроме того, знаменитость сейчас почти не появляется на публике и преимущественно находится в своем доме в районе Лос-Анджелеса. По словам близких к артистке людей, ее окружают только охранники и ассистенты, тогда как настоящих друзей у певицы почти нет.