"У мене відібрали крила": Брітні Спірс пояснила, чому публікує дивні танці (фото)

Знаменитість поділилася новим емоційним дописом, у якому вперше пояснила, чому часто публікує свої незвичні танці перед камерою. За її словами, такий спосіб самовираження є для неї терапією.

Співачка зізналася, що ці рухи — не просто імпровізація, а спосіб повернути собі внутрішню свободу після травматичного досвіду. Про це вона написала під новим фото в Instagram.

"Я знаю, що мої пости й танці здавалися кумедними, але саме це допомогло мені згадати, як літати", — написала вона.

У своєму зверненні артистка порівняла себе з героїнею фільму "Малефісента", яка втратила крила, але зуміла їх повернути. Брітні натякнула, що пережила період, коли була "позбавлена можливості рухатися" і навіть відчувала наслідки "ушкодження мозку".

Брітні Спірс заговорила про травматичний досвід Фото: Instagram

"Я не могла танцювати чи рухатися п’ять місяців… Мої крила були відібрані, і мені довелося навчитися літати знову", — зізналася зірка.

Спірс також зазначила, що після багатьох років контролю й принижень танці стали для неї формою терапії: вони допомогли відчути власне тіло та відновити віру в себе.

"Це виглядає дивно, але для мене це шлях до свободи", — додала вона.

Ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн у своїх мемуарах згадав про моторошні подробиці життя зі співачкою, заявивши про занепокоєння і страх за їхніх синів через поведінку Брітні.

Зірка показала танець у бинтах і розповіла про падіння зі сходів.

Крім того, знаменитість нині майже не з’являється на публіці й переважно перебуває у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. За словами близьких до артистки людей, її оточують лише охоронці та асистенти, тоді як справжніх друзів у співачки майже немає.