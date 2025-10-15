"Стояла над сплячими синами з ножем у руках": ексчоловік Брітні Спірс розкрив подробиці життя зі співачкою

Ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн у своїх мемуарах згадав про моторошні подробиці життя зі співачкою, заявивши про занепокоєння і страх за їхніх синів через поведінку Брітні.

Related video

У книзі "Ти думав, що знаєш" Кевін Федерлайн розповів про епізод, коли Брітні Спірс серед ночі стояла над їхніми сплячими дітьми із ножем у руках. Про це пише таблоїд Radar Online.

Розкриваючи подробиці їхнього спільного життя, ексчоловік Брітні описав свої емоції та переживання, адже турбувався, що "щось погане трапиться, якщо ситуація не зміниться". Тривога Федерлайна була пов'язана саме з психічним станом співачки.

Брітні Спірс разом із синами у 2021 році Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

За словами колишнього чоловіка співачки, їхні сини, зараз 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Джеймс, боялися залишатися у будинку Брітні Спірс, коли були у підлітковому віці.

"Іноді вони прокидалися вночі і бачили, як вона мовчки стоїть у дверях, дивлячись, як вони сплять", — розповів Федерлайн.

Після цього, як стверджує чоловік, вона оберталася та спокійно йшла. Однак при цьому не надавала жодних пояснень своїй дивній поведінці.

Подібний інцидент трапився у 2008 році. Після драматичної сутички з дітьми медики доставили її до Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Співачку тоді помістили у психіатричну лікарню проти її волі.

"Це була одна з найважчих ночей у моєму житті", — згадує Федерлайн про цей випадок.

Однак колишній чоловік Брітні Спірс підкреслює, що не намагається "облити брудом" співачку, а лише звертає увагу на її стан, який викликає занепокоєння. Колишня пара була одружена упродовж двох років: з 2004 по 2006 роки.

Варто зазначити, що раніше видання TMZ писало, що діти Брітні Спірс і Кевіна Федерлайна мешкають кілька років разом із батьком.

Нагадаємо, 6 жовтня видання Daily Mirror розповіло, що Брітні Спірс занепокоїла фанатів, коли показала танець у бинтах та поділилася подробицями свого падіння зі сходів.

Також медіа Daily Mail 10 вересня передавало слова близьких Брітні Спірс, які розповіли про "нестабільне" життя співачки і зокрема її будинок у безладі.