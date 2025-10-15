"Стояла над спящими сыновьями с ножом в руках": экс-супруг Бритни Спирс раскрыл подробности жизни с певицей

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн в своих мемуарах вспомнил о жутких подробностях жизни с певицей, заявив о беспокойстве и страхе за их сыновей из-за поведения Бритни.

В книге "Ты думал, что знаешь" Кевин Федерлайн рассказал об эпизоде, когда Бритни Спирс среди ночи стояла над их спящими детьми с ножом в руках. Об этом пишет таблоид Radar Online.

Раскрывая подробности их совместной жизни, экс-супруг Бритни описал свои эмоции и переживания, ведь беспокоился, что "что-то плохое случится, если ситуация не изменится". Тревога Федерлайна была связана именно с психическим состоянием певицы.

Бритни Спирс вместе с сыновьями в 2021 году Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

По словам бывшего мужа певицы, их сыновья, сейчас 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс, боялись оставаться в доме Бритни Спирс, когда были в подростковом возрасте.

"Иногда они просыпались ночью и видели, как она молча стоит в дверях, глядя, как они спят", — рассказал Федерлайн.

После этого, как утверждает мужчина, она оборачивалась и спокойно уходила. Однако при этом не давала никаких объяснений своему странному поведению.

Подобный инцидент случился в 2008 году. После драматической стычки с детьми медики доставили ее в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Певицу тогда поместили в психиатрическую больницу против ее воли.

"Это была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни", — вспоминает Федерлайн об этом случае.

Однако бывший муж Бритни Спирс подчеркивает, что не пытается "облить грязью" певицу, а лишь обращает внимание на ее состояние, которое вызывает беспокойство. Бывшая пара была замужем на протяжении двух лет: с 2004 по 2006 годы.

Стоит отметить, что ранее издание TMZ писало, что дети Бритни Спирс и Кевина Федерлайна живут несколько лет вместе с отцом.

