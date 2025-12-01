Брітні Спірс планує втекти до Лондона, щоб уникнути контролю батька та тиску від колишнього чоловіка

Брітні Спірс серйозно замислилася про переїзд до Лондона. Головною причиною є бажання втекти від батька Джеймі Спірса та колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, які, за словами співачки, знову намагаються впливати на її життя.

Джерела з близького оточення зірки кажуть, що 43-річна артистка відчуває "задушливий тиск" у Каліфорнії, а останні дії її родини змусили Брітні задуматися про кардинальні зміни, пише The Sun.

Страх нового втручання батька

Найбільший страх Брітні — що батько спробує організувати нову інтервенцію у її життя, цього разу за підтримки її дорослих синів. Джеймі Спірс, який керував її життям 13 років під час опіки, за повідомленнями інсайдерів, знову обговорює можливість професійного втручання.

Брітні жорстко заявила: "Пекло замерзне, перш ніж він знову отримає наді мною контроль". Для неї це питання не лише свободи — а й повернення травматичного минулого, яке вона вважає періодом свого "приниження та зламаності".

Колишній чоловік також тисне на співачку

Додатковий удар завдав Кевін Федерлайн, який у своїй новій книзі та інтерв’ю описав Брітні як "нестабільну" та закликав до її інтервенції. Публічні заяви Федерлайна спровокували хвилю обговорень її психічного здоров’я, що лише погіршило стан співачки.

Брітні назвала його слова "газлайтингом" і каже, що роками бореться за можливість мати нормальні стосунки з дітьми, тоді як їхній батько "принижує її перед ними".

Сімейний союз проти Брітні

Джерела повідомляють, що батько, мати Лінн і Федерлайн останнім часом відновили активне спілкування. Співачка вважає, що вони можуть об’єднати сили, щоб знову втрутитися у її життя. Для Брітні така перспектива — "жахливий кошмар".

Особливо болісно, що її сини після довгої паузи знову зблизилися з дідусем Джеймі. Зірка боїться, що це може посилити вплив родини на рішення щодо її психічного стану.

Лондон як втеча і новий початок

Через страх втратити незалежність Брітні все частіше говорить про переїзд до Лондона. Співачка давно захоплюється британською культурою і вважає Великобританію місцем, де вона могла б "перечекати бурю" та почати все з чистого аркуша.

За словами інсайдерів, Лондон для неї — не просто мрія, а потенційний прихисток від тиску родини та колишнього чоловіка, які, на її думку, намагаються повернути контроль над її життям.

