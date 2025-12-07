У Лондоні активісти закидали яблучним пирогом корону Британської імперії (відео)

Четверо осіб закидали яблучним пирогом вітрину, в якій зберігається корона Британської імперії. Після цього на скло ще й вилили заварний крем.

У такий спосіб активісти вимагали створити "Палату народу" та "оподатковувати" надмірно багатих, пише The Guardian.

Спочатку одна з активісток кинула в скло пиріг, потім вітрину облили яскраво-жовтим кремом, після чого присутні виголосили по гучному зв'язку кілька гасел: "Демократія зазнала краху. Британія зламалася. Ми прийшли сюди, до коштовностей нації, щоби повернути владу".

Відповідальність за акцію взяло об'єднання Take Back Power, яке називає себе ненасильницькою громадянською групою спротиву.

До активістів швидко підбігла співробітниця Тауера, яка оперативно викликала підкріплення по рації. Столична поліція, яка прибула на місце, затримала, а згодом взяла під варту молодих людей і почала розслідування.

Група вимагала від уряду Великобританії створити "Палату народу" — асамблею жителів — і наділити її повноваженнями "оподатковувати" надміру багатих та виправити майновий стан у країні.

Самі коштовності під час акції не постраждали.

